Colombia cuenta con ventajas para liderar en Liga de Naciones: el historial vs Chile

Nueva fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol con la Selección Colombia que espera sacar un buen resultado en la ciudad de Cali que se ha caracterizado por ser la casa del combinado nacional. El Pascual Guerrero se vistió de gala para recibir a Venezuela con una victoria.

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A lo largo de esta Liga de Naciones, Colombia ha logrado sacar tres victorias, pero no ha podido convencer ni con los triunfos. La falta de creación de juego ha sido uno de los grandes problemas sin una Catalina Usme, además de la falta de una goleadora por la lesión de Mayra Ramírez.

Encuentra soluciones para ganar partidos de manera apretada y debe seguir por esa misma línea cuando enfrente en la sexta fecha a Chile en condición de local en el Estadio Pascual Guerrero. En este duelo directo por la clasificación al Mundial hay varios aspectos que están en juego. Uno de ellos es seguir con un historial positivo a favor de las colombianas.

EL HISTORIAL LE DA LA MANO A COLOMBIA PARA SUPERAR A CHILE EN LIGA DE NACIONES

La sexta fecha de la Liga de Naciones tiene partidos completamente directos por la clasificación al Mundial de Brasil. Colombia necesita un triunfo para tomar el liderato en soledad, siempre y cuando Argentina pierda contra Venezuela. La ‘Vinotinto’ quiere acercarse a la primera posición, esa que perdieron en la última jornada.

Chile necesita reivindicarse después de la derrota por la mínima diferencia contra Argentina en condición de local. Además, debe dar un golpe en el historial, que, hasta ahora, favorece completamente a la Selección Colombia antes de afrontar el duelo número 15 en todas las competencias disputadas.

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Contra la selección de Chile, Colombia se ha medido en 14 oportunidades con resultados favorables para el seleccionado cafetero. Hasta ahora ha habido siete victorias colombianas, siete empates y tan solo una derrota colombiana. Además, la diferencia goleadora también favorece bastante a las dirigidas por Ángelo Marsiglia.

Por lo general, este duelo ha tenido gran cantidad de goles, sobre todo por parte de Colombia que mantiene una diferencia goleadora positiva. En 14 encuentros, las colombianas suman 23 tantos y apenas han recibido nueve goles para una diferencia de +14.

LOS RESULTADOS ENTRE COLOMBIA VS CHILE EN TODAS LAS COMPETENCIAS

El primer registro entre Colombia vs Chile fue en el Sudamericano de 1998 con una goleada a favor de las colombianas. Por su parte, la última vez que se vieron las caras fue en la Copa América de 2022 cuando las australes cayeron goleadas por una diferencia de cuatro goles.

Así las cosas, estos son todos los resultados de Colombia vs Chile en todas las competencias antes de la Liga de Naciones:

8 de marzo de 1998 | Sudamericano 1998

Chile 1-5 Colombia

14 de noviembre | Sudamericano 2006

Chile 3-1 Colombia

13 de enero de 2010 | Copa Bicentenario 2010

Chile 1-1 Colombia

18 de septiembre de 2010 | Amistoso

Colombia 2-0 Chile

20 de septiembre | Amistoso

Colombia 2-1 Chile

17 de noviembre de 2010 | Sudamericano 2010

Colombia 1-1 Chile

20 de octubre de 2011

Colombia 1-0 Chile

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6 de marzo de 2018

Chile 0-0 Colombia

6 de abril de 2018 | Copa América

Chile 1-1 Colombia

19 de abril de 2018 | Copa América

Chile 0-0 Colombia

16 de mayo de 2019 | Amistoso

Chile 0-2 Colombia

19 de mayo de 2019 | Amistoso

Chile 1-1 Colombia

23 de octubre de 2021 | Amistoso

Colombia 2-0 Chile

20 de julio de 2022 | Copa América

Colombia 4-0 Chile