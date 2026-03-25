Atención con Gamero y la oferta para ser técnico de inesperado equipo

Deportivo Cali fue el protagonista de la fecha 10 de la Liga Betplay, ya que fue justo en est jornada en la que se confirmó la salida de Alberto Gamero del cargo como director técnico. El cuadro 'azucarero' cayó por un marcador de 0-2, el técnico samario anunció su despedida en la rueda de prensa.

Las directivas de Cali comenzaron rápidamente a buscar opciones para reemplazarlo y la principal fue un viejo conocido como lo es Rafael Dudamel. Sin embargo, para Gamero esta también puede llegar a ser una nueva oportunidad, ya que entró en los planes de un club internacional y de amplia trayectoria como lo es Melgar de Perú.

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Gamero podría dirigir a Melgar tras su salida de Cali

El cuadro 'azucarero' preocupa con respecto a la clasificación dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y también en cuanto a temas del descenso, por lo que los hinchas le están recriminando a Gamero por los resultados y ahora quienes quedaron "contra las cuerdas" fueron los directivos de la institución.

El rendimiento de Cali a lo largo de las diez fechas que ha disputado en la Liga Betplay ha sido bastante irregular, con un vaivén de resultados negativos y positivos que lo están dejando justo en la décima casilla de la competencia con 16 unidades. Aunque esto ya no sería problema de Alberto Gamero, quien habría pasado pronto la página y estaría a punto de dirigir a nivel internacional.

Alberto Gamero es uno de los entrenadores con mayor experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano, con una buena cantidad de títulos que lo respaldan y que justamente lo habrían ayudado a que Melgar se fijara en él.

Por el momento no se ha hecho nada oficial, pero el estratega samario forma parte de un selecto listado de entrenadores que se encuentran como agentes libres. Gamero está entre los cuatro candidatos a dirigir al club y ya se empiezan a intensificar los esfuerzos.

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¿Cómo le fue a Gamero dirigiendo a Cali?

El estratega samario arribó al cuadro 'azucarero' para el segundo semestre de la temporada 2025 y militó hasta marzo del presente año, habiendo estado más de 200 días al cargo y dejando un saldo de ocho victorias, nueve empates y 11 derrotas.

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¿Cuáles son los títulos de Alberto Gamero como director técnico?

Con Boyacá Chicó

Liga Colombiana (Apertura 2008)

Con Deportes Tolima

Copa Colombia 2014

Liga Colombiana (Apertura 2018)

Con Millonarios FC