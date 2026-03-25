Atento, Millonarios: Vélez Sarsfield tomó decisión con Álvaro Montero

Cuando Álvaro Montero salió de Millonarios para cumplir su ilusión de volver a jugar afuera de Colombia con Vélez Sarsfield, su futuro fue incierto. El cuadro albiazul lo extrañó en medio de un semestre complejo en el que tenía a Diego Novoa y Guillermo de Amores con varias dudas en la portería. Mientras tanto, el guajiro en ese momento no estaba teniendo la regularidad deseada.

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Álvaro Montero regresó a Argentina después de su paso por San Lorenzo donde tampoco pudo encontrar regularidad. La idea era poder sumar minutos en Vélez Sarsfield y no lo logró frente a Tomás Marchiori. Todo cambió en este 2026 con la decisión de Guillermo Barros Schelotto de alinear al colombiano como el inicialista y relegando a Marchiori.

Millonarios se decantó por Diego Novoa que ha venido mejorando bastante, y, pese a que se esperaba el regreso de Álvaro Montero, dado que se trata de un préstamo de un año en Vélez Sarsfield, desde Argentina liquidan la posibilidad de que vuelva a Bogotá.

LA DECISIÓN DE VÉLEZ SARSFIELD CON ÁLVARO MONTERO: MILLONARIOS LO SUFRE

Vélez confirmó la llegada del arquero en condición de cedido por un año. Además, entre las condiciones que tenían los de Liniers era dejar una opción de compra en caso de querer comprar de manera definitiva al guardameta. Con sus presencias, esa idea de pagar el fichaje completo cobró más fuerza.

De acuerdo con el periodista Martín Etcheverry que cubre habitualmente la actualidad de Vélez Sarsfield, los directivos del club ya tomaron la decisión de acceder a esa opción de compra por el guajiro. Hace unos días apareció la información de que el club argentino estaba contemplando esa posibilidad.

No dieron tiempo de espera y activarán esa opción de compra. Martín Etcheverry indicó que, “el fortín erogará aproximadamente 1,000,000 dólares (1,400,000 opción de compra – 400,000 de cargo por el préstamo) por la totalidad del pase del arquero”.

Con esto se apaga la ilusión que tenía Millonarios de poder volver a contar con el guardameta a final de este primer semestre cuando acabaría el préstamo de un año que tiene Vélez Sarsfield en estos momentos. Etcheverry también mencionó que, “Vélez tiene la opción de ejecutar cuando quiera esta cláusula, sin ningún obstáculo hasta el 30/06/2026. No hay negociación, ni palabra que mediar. Pone la plata, ejecuta y a otra cosa...”

¿POR CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ LIGADO ÁLVARO MONTERO EN VÉLEZ SARSFIELD?

Después de que se active esa opción de compra que ejecutaría Vélez Sarsfield con Álvaro Montero, Millonarios ya no tendrá la posibilidad de pedir nuevamente al guajiro para el segundo semestre y el guardameta quedaría ligado directamente con el equipo argentino.

La información de Martín Etcheverry señala que el contrato de Álvaro Montero se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. En ese orden de ideas, estará un año y medio en Liniers a la espera de otras ofertas que puedan llegar a salir en un futuro.

En la cabeza de los directivos de Vélez Sarsfield está correr con esta decisión. La idea es poder sellar la opción de compra antes de que termine el primer torneo de la Primera División de Argentina antes del Mundial en el que seguramente Álvaro Montero estará con la Selección Colombia.

Esta decisión de Vélez también acaba ese interés de equipos como Millonarios de volverlo a tener en sus filas o del Deportivo Cali que, con Alberto Gamero como entrenador pretendió al guajiro. Finalmente se decantaron por Pedro Gallese.

¿ÁLVARO MONTERO SERÁ EL ARQUERO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Por ese gran momento que vive Álvaro Montero en Argentina, Néstor Lorenzo no dudó en convocar al guardameta ex Deportes Tolima para la Fecha FIFA contra Croacia y Francia como uno de los tres arqueros junto con Camilo Vargas y David Ospina.

Con esta decisión todo parece apuntar que la lista de los arqueros para el Mundial ya está decidida con la presencia de Álvaro Montero, David Ospina y Camilo Vargas por encima de Kevin Mier que podría estar también en el radar de Néstor Lorenzo. El titular parece ser Vargas, pero Montero podría tener protagonismo.

En esta Fecha FIFA contra Croacia y Francia, puede ser el momento ideal para que Néstor Lorenzo pruebe algunos jugadores y por qué no tener en cuenta a Álvaro Montero que vive un gran momento en Vélez Sarsfield.