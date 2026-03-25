Dirigente del FPC retó a los equipos grandes: "Que hagan un torneo solos"

Un debate se encendió en el fútbol colombiano luego de las declaraciones de Juan Carlos Trujillo, presidente de Llaneros FC, quien lanzó un mensaje directo a los clubes más poderosos del país en medio de la discusión por los derechos de televisión.

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Presidente de Llaneros le tiró a los grandes de la Liga BetPlay

“Si los del G8 quieren hacer su torneo solos, que lo hagan”, fue la frase que marcó su intervención en ‘Zona Libre de Humo’, en la previa del partido frente a América de Cali, generando de inmediato reacciones en el entorno del balompié nacional.

El dirigente se refirió al debate actual sobre la repartición de los ingresos por televisión en la Liga BetPlay, donde algunos de los equipos denominados ‘grandes’ han planteado la posibilidad de recibir un mayor porcentaje, argumentando que son los que más audiencia generan.

¿Cuáles equipos integran el G8 en el fútbol colombiano?

En ese contexto, el llamado G8 —integrado por Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, América de Cali, Junior FC, Independiente Medellín y Once Caldas— ha tomado protagonismo en la discusión, al considerar que “prenden más televisores”.

Sin embargo, Trujillo fue claro en su postura y defendió el modelo actual, en el que los ingresos se distribuyen en montos iguales entre todos los equipos, independientemente de su tamaño o impacto mediático.

Los argumentos del presidente de Llaneros sobre los derechos de televisión

“Seamos equitativos, que no solo sea prender televisores, sino que se evalúen esfuerzos administrativos”, expresó el dirigente, haciendo énfasis en el trabajo que hay detrás de cada institución para sostenerse en la máxima categoría.

Asimismo, recordó las dificultades que enfrentan los clubes más modestos, especialmente al momento de ascender: “Cuando ascendimos de la B a la A, no hubo premio, nos tiraron a la guerra con presupuesto nulo”, comentó, evidenciando las brechas económicas existentes.

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En esa misma línea, agregó que el funcionamiento del fútbol implica altos costos operativos: “Abrir un estadio cuesta, el traslado cuesta, en el fútbol todo es plata”, reforzando su argumento en favor de una distribución más justa de los recursos.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado al diálogo dentro del fútbol colombiano: “Somos chiquitos, sabemos nuestras limitaciones, pero con diálogo todo se construye”, concluyó, al tiempo que señaló que esperan que la mejor propuesta se imponga en el proceso de negociación de los derechos de televisión, el cual se está adelantando.