Atento, Santa Fe: Pablo Repetto es pretendido por otro 'grande'

El nombre de Pablo Repetto vuelve a tomar fuerza luego de conocerse el interés de Emelec por contar con sus servicios tras la salida de su anterior entrenador.

El técnico uruguayo, quien actualmente dirige a Independiente Santa Fe, aparece como una de las principales opciones del conjunto ecuatoriano luego de la destitución de Vicente Sánchez.

Este interés se da en medio de un contexto particular en Santa Fe, donde desde hace varias semanas se ha contemplado la posibilidad de una salida de Repetto debido a los resultados irregulares del equipo.

Sin embargo, la directiva del club bogotano tendría que asumir una cláusula económica considerable en caso de decidir despedir al entrenador, lo que complica una eventual desvinculación directa.

En ese escenario, la opción de que Emelec negocie directamente con Repetto toma fuerza, ya que podría abrir la puerta a una salida mediante renuncia, evitando así un costo elevado para Santa Fe.

Uno de los factores que más seduce al equipo ecuatoriano es el conocimiento que tiene Repetto del fútbol de ese país, donde ya dejó una huella importante en el pasado.

El pasado de Repetto en Ecuador

El uruguayo dirigió a Independiente del Valle entre 2012 y 2016, etapa en la que alcanzó la final de la Copa Libertadores en 2016.

Posteriormente, estuvo al frente de Liga de Quito entre 2017 y 2021, donde consiguió un palmarés destacado con una liga, una copa y una supercopa.

Balance de Pablo Repetto en Santa Fe

En contraste, su presente en Santa Fe no es el mejor, pues aunque ganó la Superliga BetPlay, acumula 20 partidos dirigidos con un balance de cinco victorias, diez empates y cinco derrotas, además de resultados irregulares en Liga BetPlay y Copa Libertadores.