Se acaban los cupos: nuevo clasificado a los Play-Offs de la Liga BetPlay

La Fecha 17 llegó cargada con todo. Una derrota del Deportivo Cali el viernes 17 de abril pone en problemas a los azucareros de sellar la entrada a los ocho primeros, mientras que el Deportivo Pasto sigue cómodo en la segunda plaza de la Liga BetPlay.

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En esta antepenúltima jornada de la Liga BetPlay puede haber grandes noticias con los equipos que jugarán las fases finales y con otros que definirán sus respectivas eliminaciones. La pelea es cada vez mayor para poder decidir a los últimos cupos, especialmente porque ya clasificó otro club que llegó a los 30 puntos.

DEPORTES TOLIMA, EL TERCER CLASIFICADO OFICIALMENTE A LOS PLAY-OFFS

Sin duda alguna, el Deportes Tolima que venía de perder en la Liga BetPlay frente al Deportivo Pasto y que también cayó en la Copa Libertadores contra Nacional de Uruguay en condición de visitante debía sacar una victoria para sellar la clasificación.

Tuvo el mejor semblante para lograr ese objetivo, dado que Tolima hizo las veces de local en el Manuel Murillo Toro contra el Deportivo Pereira, único equipo que no sabe lo que es ganar en estas 17 fechas que se han disputado.

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De principio a fin, el Deportes Tolima impuso su juego y logró sacar la victoria desde los primeros dos minutos cuando Adrián Parra anotó el tanto inicial ante un Pereira inofensivo en el ataque. Así como empezaron los 45 minutos en la primera parte, el segundo tiempo contó con el impacto decisivo de los tolimenses con Brayan Rovira.

Con esta victoria, Tolima llegó a 30 puntos y se pone en el umbral tradicional del campeonato. En esta edición hay una fecha menos y ese puntaje para clasificar podría ser más bajo.

UNA PELEA DE DIEZ EQUIPOS PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

Aunque son apenas ocho clasificados después del todos contra todos, y que solo quedarían cinco equipos por clasificar, dado que ya son tres elencos los que sellaron el paso a la siguiente fase, la pelea se vuele cada vez más grande.

La fecha 17 podría dejar a Junior también clasificado si supera a Llaneros el domingo 19 de abril. Once Caldas se acercaría a los 29 puntos si suma de a tres. Internacional de Bogotá, América de Cali, Deportivo Cali están en estos momentos dentro de los ocho primeros y podrían afianzarse más en la clasificación.

Con ese panorama, estos cinco clubes mantienen las ilusiones de clasificar, dado que están en el selecto grupo de los ocho primeros clasificados. Afuera de esas primeras plazas, también están Águilas Doradas, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Llaneros e Independiente Santa Fe en esa pelea dependiendo de lo que pase en la fecha 17 y en las últimas dos jornadas.

LOS ELIMINADOS DE LA LIGA BETPLAY 2026-I

En este duelo por sellar la clasificación que todavía diez equipos mantienen la ilusión, también hay clubes que ya están sin chances de clasificar. A Fortaleza y Medellín les podría alcanzar dependiendo de varios factores en las fechas que restan. Solo podrían llegar a 29 unidades y necesitan marcar goles para mejorar la diferencia goleadora.

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Por su parte, Cúcuta Deportivo, Alianza Valledupar, Boyacá Chicó, Jaguares de Córdoba y Deportivo Pereira ya no tienen ninguna opción de clasificar y solo afrontarán estas dos fechas para cerrar de la mejor manera el primer semestre de la Liga BetPlay 2026.