Nuevo 'número mágico' para clasificar a playoffs de la Liga BetPlay 2026-I

A falta de tres jornadas y con dos partidos aplazados aún por disputarse, la Liga BetPlay 2026-I empieza a perfilar su recta definitiva con un dato clave: hay un nuevo ‘número mágico’ para clasificar a los playoffs.

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La dinámica reciente del campeonato, marcada por enfrentamientos directos entre equipos de la parte media de la tabla, ha reducido el umbral necesario para meterse entre los ocho mejores.

¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar a playoffs de Liga BetPlay?

En ese contexto, el cálculo actual indica que con 28 puntos y una buena diferencia de gol bastaría para asegurar un cupo en la siguiente fase. Esto responde a que los equipos que pelean por entrar se han quitado puntos entre sí, una tendencia que se mantendrá en las jornadas restantes y que termina favoreciendo a quienes logren sumar de forma constante.

Al término de la fecha 16, el octavo en la tabla cuenta con 23 unidades, por lo que tendría que obtener un rendimiento superior al 50 % en lo que resta de torneo para clasificar entre los ocho. La pelea sigue abierta, pero el panorama es más claro en comparación con semanas anteriores, cuando la cifra proyectada era más alta.

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De hecho, inicialmente se estimaba que 30 puntos serían necesarios para clasificar. Con el paso de las fechas, ese número bajó a 29 y ahora todo apunta a que 28 podría ser suficiente, siempre y cuando vaya acompañado de una diferencia de gol favorable, un factor que puede terminar siendo determinante.

Los equipos que ya clasificaron a playoffs de Liga BetPlay

En medio de este panorama, ya hay dos equipos que aseguraron su presencia en la siguiente ronda: Atlético Nacional, líder sólido con 37 puntos, y Deportivo Pasto, que suma 31 unidades y ha tenido una campaña consistente. Ambos ya cumplieron con creces el requisito proyectado.

Por su parte, Junior, que actualmente tiene 28 puntos, aún no puede darse por clasificado. Aunque alcanzó el umbral estimado, su diferencia de gol y los resultados de otros equipos lo obligan a seguir sumando para evitar complicaciones en el cierre.

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La particularidad de este torneo radica también en su formato. A diferencia de ediciones anteriores, no habrá cuadrangulares semifinales, sino una fase de playoffs, lo que responde a la necesidad de ajustar el calendario y finalizar el campeonato antes del inicio de la Copa del Mundo.

Así las cosas, el nuevo ‘número mágico’ de 28 puntos se convierte en la referencia para los clubes que aún sueñan con clasificar. Con tres jornadas por delante y duelos directos en el horizonte, la definición promete ser cerrada y con múltiples variables en juego hasta el último momento.