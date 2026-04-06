Atento, Santa Fe: un rival en Libertadores anunció el despido de su técnico

Corinthians anunció oficialmente la salida de su entrenador Dorival Júnior, en una decisión que sacude el panorama deportivo del club a pocos días de su debut en la Copa Libertadores.

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La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que se oficializó la desvinculación del técnico y de todo su cuerpo de trabajo.

“El Club Deportivo Corinthians Paulista anuncia la salida del entrenador Dorival Júnior y su cuerpo técnico”, indicó la entidad en el inicio del comunicado, dando así cierre a un ciclo que venía siendo cuestionado por los resultados recientes.

En el mismo pronunciamiento, el club agradeció los logros obtenidos bajo su dirección, destacando títulos como la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026, trofeos que quedaron en la historia reciente del equipo paulista.

La salida del entrenador se produce tras la derrota 0-1 en Sao Paulo frente a Internacional por el Brasileirao, resultado que extendió a nueve la racha de partidos sin conocer la victoria, con un balance de cinco empates y cuatro derrotas.

De cara a lo inmediato, Corinthians deberá reorganizarse rápidamente, pues en los próximos días tendrá que viajar a Argentina para enfrentar a Platense en su debut por la Copa Libertadores.

El nuevo técnico de Corinthians

Ante este escenario, el club informó que el entrenamiento más próximo estará a cargo de William Batista, entrenador del equipo sub-20, quien asumirá de manera interina mientras se define al nuevo director técnico.

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Esta situación también genera interés en el entorno de Independiente Santa Fe, ya que el equipo bogotano deberá enfrentar a Corinthians en la fase de grupos del torneo continental.

Así las cosas, la salida de Dorival Júnior abre un nuevo capítulo en el conjunto brasileño, que afrontará compromisos clave tanto en el ámbito local como internacional en medio de un proceso de reestructuración deportiva, el cual podría ser aprovechado por sus rivales de zona en Libertadores.

Comunicado de la salida de Dorival de Corinthians