Sudamericano sub 17: tabla de posiciones del grupo A luego de la segunda fecha

La segunda fecha del grupo A del Campeonato Sudamericano sub-17, que se disputa en Paraguay, se llevó a cabo este domingo y dejó como saldo dos empates en los compromisos programados.

Resumen de la segunda fecha del Sudamericano sub 17

En el primer turno de la jornada, las selecciones de Ecuador y Colombia igualaron 0-0 en un partido cerrado, en el que ambos equipos priorizaron el orden defensivo.

Más adelante, el segundo encuentro de la fecha terminó con empate 1-1 entre Uruguay y Paraguay, resultado que dejó a todos los equipos del grupo con unidades tras dos jornadas disputadas.

En esta segunda fecha, la selección de Chile tuvo jornada de descanso, tal como ocurrió con Colombia en la primera jornada del certamen.

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Con estos resultados, la tabla de posiciones del grupo A quedó liderada por Ecuador con 4 puntos, seguido de Uruguay con 2 unidades, mientras que Chile, Colombia y Paraguay suman un punto cada uno.

En el caso de Chile y Colombia, ambos cuentan con diferencia de gol de cero, mientras que Paraguay presenta un registro negativo que lo ubica en la última casilla del grupo.

Sudamericano sub 17: tabla de posiciones del grupo A - fecha 2

1. Ecuador, 4

2. Uruguay, 2

3. Chile, 1 (0)

4. Colombia, 1 (0)

5. Paraguay, 1 (-1)

Próxima fecha del Sudamericano sub 17

La competencia continuará el próximo martes 7 de abril, cuando se dispute la tercera fecha con dos compromisos clave para la definición de posiciones.

Ese día, Ecuador se enfrentará a Uruguay, mientras que Colombia medirá fuerzas con Chile, en duelos que podrían empezar a perfilar a los equipos que avanzarán a la siguiente fase del Sudamericano sub-17.