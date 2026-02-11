Athletic vs Real Sociedad EN VIVO, 11 de febrero: hora y canal Copa del Rey

Se viven las primeras instancias de las semifinales de la Copa del Rey con un vibrante partido que seguramente se sacarán chispas. Un clásico vasco que siempre da de qué hablar entre el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad. Como ha sido la costumbre, este duelo es muy caliente y lo será aún más en una instancia semifinal.

Athletic de Bilbao llegó a esta instancia de las semifinales eliminando al Valencia en un duelo que los bilbaínos sacaron adelante gracias a un gol en contra de los valencianos y una anotación agónica de Iñaki Williams que fue suficiente para sellar el paso a una zona definitiva.

Por su parte, la Real Sociedad tuvo que lidiar en los cuartos de final con el Alavés en un duelo complejo en el que se apretaron en el marcador con un 2-3. Mikel Oyarzabal y Goncalo Guedes se reportaron como goleadores y a falta de diez minutos el islandés Orri Óskarsson marcó el último tanto.

Esta semifinal en la Copa del Rey no se juega solo con un solo partido, sino que tiene un formato de ida y vuelta. El primer sorbo será en el Estadio Nuevo San Mamés, mientras que el segundo partido será en el Reale Arena, casa de la Real Sociedad.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE ATHLETIC BILBAO VS REAL SOCIEDAD ESTE MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO POR LA SEMIFINAL DE LA COPA DEL REY

El partido entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad por la ida de las semifinales de la Copa del Rey que se jugará en el Estadio Nuevo San Mamés arrancará a partir de las 3:00 en horario de Colombia. El encuentro se podrá ver por la app del Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ATHLETIC BILBAO VS REAL SOCIEDAD

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.