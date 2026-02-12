Atlético de Madrid puso pie y medio en la final de Copa del Rey: aplastante victoria vs Barcelona

Se viven las semifinales de la Copa del Rey 2025/26, única instancia del campeonato que se juega con formato de ida y vuelta. El primer sorbo fue en el Estadio Riyadh Metropolitano en la casa del Atlético de Madrid que recibió la visita del Barcelona.

Por los lados del Atlético de Madrid, superaron con creces al Real Betis para instalarse en la semifinal. Mientras que Barcelona sufrió bastante con el sorpresivo Albacete que dejó atrás al Real Madrid. Sin embargo, los catalanes lograron sellar el paso.

Un primer tiempo en el que Barcelona tuvo sus chances, pero la ventaja y los goles llegaron por los lados del Atlético de Madrid que fue una máquina goleadora desde el primer minuto de juego. Pese al 4-0 en los 45 minutos iniciales, el complemento quedó con el mismo resultado sin la posibilidad de sumar un tanto más ni el descuento.

APLASTANTE 4-0 EN LA PRIMERA PARTE

Iniciando el partido, Atlético de Madrid ya estaba demostrando las ganas de romper el marcador. De hecho, sobre los dos minutos avisó con la llegada de Giuliano Simeone que tocó el área y definió con un remate que salvó Joan García. Barcelona no estuvo cómodo ante la presión local y a los cinco se rompió el compromiso.

Un pase atrás de Eric García no pudo controlar Joan García, la pelota pasó con destino al propio arco e ingresó. Por las dudas, despejaron la esférica, y Ademola Lookman marcó. Sin embargo, lo dieron como autogol claro.

Nueve minutos después, llegó el segundo tanto en el marcador. Nuevamente Lookman apareció para ceder la pelota a Julián Álvarez, Julián tocó con Nahuel Molina que centró para que Antoine Griezmann rematara de primera al fondo. Barcelona intentó salir de los embates con Fermín López y un disparo que pegó en el travesaño.

A los 33 minutos, Ademola Lookman encontró su gol en una jugada colectiva por la derecha. Giuliano Simeone centró tras recibir un pase de Antoine Griezmann. Julián Álvarez tocó de primera con Lookman y el nigeriano puso la pelota al palo más lejano de Joan García.

Fermín era el jugador distinto en el Barcelona. Llegó a los 42 minutos a rematar un balón que Lamine Yamal le dio, y el disparo lo salvó Juan Musso. Antes de que acabara la primera mitad, Ademola Lookman cedió para Julián Álvarez y el argentino marcó el cuarto con un riflazo afuera del área.

EXPULSIÓN, GOL ANULADO Y DERROTA HOLGADA PARA EL BARCELONA

En el complemento, las cosas se tomaron con calma por los lados del Atlético de Madrid que no tuvo muchas oportunidades para agregar un tanto más en el marcador. Sobre los 47 minutos, el Barcelona llegó con un remate justamente de Ferrán que disparó y Juan Musso atajó.

Barcelona ya avisaba y a los 53 minutos descontó con un tiro libre y un balón suelto que Pau Cubarsí empujó al fondo. Después de minutos de expectativa, el gol fue anulado por un fuera de juego de Robert Lewandowski antes de que el central definiera.

Sobre los 85 minutos, una dura entrada de Eric García fue revisada por el VAR y la decisión fue cambiar la tarjeta amarilla inicial y expulsar al zaguero central. Atlético pudo marcar el quinto con un centro desde la derecha y una oportunidad de Alexander Sorloth que no pudo embocarla.

La última acción fue de Barcelona con un testarazo de Ferrán Torres apenas desviado. No hubo tiempo para más, el segundo partido será en el Camp Nou el 3 de marzo. El Atlético mantiene la ventaja holgada, y la presión estará al lado del club catalán que tendrá que ganar por cinco goles.