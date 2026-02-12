¿Ultimátum para Alberto Gamero en Cali? La decisión que tomarán los directivos

Un 36% de rendimiento ha sido el proceso de Alberto Gamero desde el 2025 y en este 2026 en donde no ha podido superar pruebas importantes ni tampoco ha podido sumar unidades en condición de visitante. No gana por fuera de su estadio desde el 20 de septiembre cuando venció a La Equidad con una goleada de 0-4.

Aunque se armaron con buenos fichajes y se ilusionaron bastante con Pedro Gallese, el regreso de Juan Ignacio Dinenno, y Steven ‘Titi’ Rodríguez, delantero que sí ha dado la talla en este momento, el Cali y Alberto Gamero no viven un buen momento. La derrota ante Internacional de Bogotá los dejó con siete unidades en la novena posición.

Con esa derrota, Internacional de Bogotá superó a Cali en la tabla del descenso dejando a los azucareros en la decimoctava casilla a nada de quedar en zona roja. Falta mucho y tiene varios argumentos para poder reivindicarse con esta campaña pensando en no perder la categoría, pero el club ya tomaría importantes decisiones.

REUNIÓN CLAVE QUE SUENA A ULTIMÁTUM PARA ALBERTO GAMERO

De acuerdo con información de Felipe Sierra, la salida de Alberto Gamero se podría saldar este mismo jueves 12 de febrero después de la caída ante Internacional de Bogotá que pone a temblar al director técnico de 62 años.

El periodista afirmó que habrá una reunión este jueves 12 de febrero en la cual se va a tratar la continuidad o la salida del samario. La preocupación se generó después de que Internacional de Bogotá los sobrepasara en la tabla del descenso.

Cali ya había tocado la zona roja por varios minutos, pero afortunadamente el resultado de ese partido directo en el tema del descenso les favoreció para no mantenerse en la casilla 19. Las alarmas se vuelve a prender y este jueves se podría tomar la decisión oficial de la salida.

Mientras se espera por el comunicado del Deportivo Cali o la decisión que puedan tomar, en caso de su continuidad, el ultimátum será nada más ni nada menos que en el vibrante clásico de verdes en el Atanasio Girardot contra el Atlético Nacional. Si hay una derrota en ese encuentro, el estratega saldría.

Después del partido en la rueda de prensa, el entrenador samario afirmó que, “vamos a revertir esta situación el domingo contra Nacional, un equipo grande, para darle una satisfacción a los hinchas y nosotros siempre saldremos a dar todo lo mejor”.

El rendimiento de Alberto Gamero desde que tomó el banquillo del Cali han sido 26 partidos dirigidos, siete empates, 12 derrotas y siete triunfos. Además de un mal registro en condición de visitante, pues, no ganan desde hace cinco meses cuando superó el 20 de septiembre a La Equidad.