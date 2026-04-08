Atlético de Madrid golpeó al Barcelona como visitante y apunta a 'semis' de Champions

Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad este miércoles en el Spotify Camp Nou al imponerse 0-2 sobre el FC Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

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El conjunto dirigido por Diego Simeone encontró en la eficacia su mejor argumento para llevarse la victoria, en un compromiso que tuvo momentos de dominio alterno pero que terminó inclinándose del lado visitante.

Resumen de Barcelona 0-2 Atlético de Madrid

La primera mitad tuvo un punto de quiebre sobre el minuto 44, cuando el defensor Pau Cubarsí vio la tarjeta roja, dejando al Barcelona con diez jugadores en un momento clave del partido.

Aprovechando esa situación, el argentino Julián Álvarez ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de la red, abriendo el marcador en una jugada que cambió por completo el trámite del encuentro.

Pese a la desventaja numérica, Barcelona intentó reaccionar y generó varias opciones claras de gol, incluyendo remates de Lamine Yamal y Joao Cancelo que terminaron estrellándose en el palo.

Sin embargo, la falta de contundencia le pasó factura al equipo catalán, que vio cómo el Atlético aumentó la diferencia en el marcador en el segundo tiempo.

Fue el noruego Alexander Sørloth quien, sobre el minuto 70, sentenció el compromiso con el segundo tanto, aprovechando un espacio en el área para definir con precisión.

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Además del expulsado Cubarsí, el Atlético también tendrá una baja para el partido de vuelta, ya que Marc Pubill, quien estaba apercibido, fue amonestado y no podrá estar disponible.

Vuelta de Atlético de Madrid vs Barcelona

La serie se definirá el próximo martes 14 de abril en el estadio Metropolitano de Madrid, donde el Atlético buscará sellar su clasificación a semifinales, instancia en la que se enfrentaría al ganador de la llave entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que por ahora favorece al conjunto inglés.