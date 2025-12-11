Arias le remarcó historia de Nacional al Medellín: "Estamos acosatumbrados a este tipo de partidos"

Atlético Nacional se alista para lo que será la final de la Copa Betplay 2025. El elenco dirigido por Diego Arias se medirá ante Independiente Medellín en un partido que tendrá un toque especial con la rivalidad entre los dos equipos más representativos del balompié antioqueño.

En la previa del compromiso, el técnico del cuadro verdolaga habló de las sensaciones antes de jugar el duelo contra su rival de patio. Arias reveló cuáles serán los detalles claves para el partido de ida y la importancia de un juego que puede representar el segundo título del verde en el año.

La importancia de ganar la Copa para salvar el año

"Es un partido muy importante para nosotros, define un ´título para nuestro club frente al rival de patio. Le damos toda la importancia, queremos que sea muy importante y estamos preparándolo para que pueda quedar de nuestra parte".

Claves para poder quedarse con la Copa Betplay

"Lo más importante en este tipo de partidos es estar juntos, es saber que se han hecho cosas muy buenas durante todo el torneo. Lo importante es confiar, estar unidos en todo lo que hemos hecho y vamos a darlo todo para que venga de nuestro lado".

Regreso de Andrés Sarmiento como pieza clave del equipo

"Andrés hace unas semanas se reintegró con el equipo y en este momento podemos contar con él para el partido. Hay jugadores que lo han remplazado y lo han hecho bien. Elegiremos a los que mejor veamos en este momento, confiamos en todo el plantel".

Fortalezas y debilidades claves para la final

"Hablamos siempre de nosotros por respeto al rival. Lo más importante es aprovechar las capacidades de los futbolistas al servicio del club. Vemos un equipo lleno de jugadores de experiencia y eso nos da una ventaja para enfrentar esta final".

Errores puntuales en los últimos partidos

"Hay situaciones que nos costaron puntos que el equipo observó, tiene que ver con el funcionamiento colectivo, los jugadores están muy dispuestos a entrenarlas para que el rival no nos pueda sacar ventaja. Estamos enfocados en las fortalezas, queremos aprovecharlas para poder quedarnos con la Copa".

Importancia de no tener expulsiones en la final

"Durante este semestre hemos tenido expulsiones y lo hemos hablado lo suficiente. Creo que ya aprendimos de la experiencia y tiene que ver como los jugadores logran equilibrarse porque es un partido de una carga emocional alta".

Plan de juego diferente como local y visitante

"Debemos estar muy claros para identificar las virtudes del rival, no podemos solo atacar, también vamos a tener que defender. Tenemos que tener pasión, intensidad y va a ser importante que cada momento del juego estemos juntos y ser eficientes".

Manera de afrontar un partido de tanto peso y trascendencia

"Somos un club acostumbrado a enfrentar este tipo de partidos. Tenemos jugadores que han estado en clubes e incluso en la selección, acostumbrados a eso. Tenemos que estar ajenos al ambiente externo y prepararnos para eso".

Revancha por el título de Medellín en Liga de 2004

"Este partido significa mucho para los dos clubes, para el fútbol antioqueño y el fútbol colombiano. La forma de afrontarlo es igual que la de cada persona que sigue este club, con pasión, con mucho esfuerzo. Que toda nuestra gente se vea representada y podamos hacerlos sentir orgullosos".

Ausencia de Simón García para el partido de ida

"Tenemos jugadores con mucha capacidad, pero confiamos en quien lo remplacé en esa posición. Tenemos mucha experiencia y creemos en los que puedan iniciar y entrar durante todo el partido".

Por ahora, ambos equipos se alistan para lo que será la final de la Copa. Nacional y Medellín tendrán la final de ida este sábado 13 de diciembre con el cuadro verdolaga haciendo como local.