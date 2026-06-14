Tabla de posiciones del grupo C del Mundial luego de la fecha 1 este sábado

La primera jornada del grupo C de la Copa del Mundo 2026 dejó un líder inesperado y una zona completamente abierta de cara a las próximas fechas. Escocia aprovechó su oportunidad y terminó como único ganador de la fecha.

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Resumen y resultados de la primera fecha del grupo C del Mundial

La actividad comenzó con el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, en un partido equilibrado que repartió puntos entre dos de los equipos llamados a pelear por la clasificación.

Los africanos fueron los primeros en golpear. Ismael Saibari abrió el marcador a los 21 minutos, aprovechando un buen momento de Marruecos, que logró poner en aprietos a la defensa brasileña durante varios pasajes del encuentro.

La reacción de Brasil no tardó demasiado. Sobre el minuto 32 apareció Vinícius Júnior para decretar el empate, resultado que finalmente no se modificó pese a los intentos de ambos seleccionados.

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Más tarde llegó el turno de Escocia y Haití. Contra varios pronósticos, el equipo caribeño fue superior durante buena parte del compromiso, aunque no logró reflejarlo en el marcador.

El único tanto del encuentro fue obra de John McGinn a los 28 minutos. Con esa anotación, Escocia se quedó con una victoria sufrida por 1-0 y sumó los tres puntos que hoy lo tienen en la parte alta de la clasificación.

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Tabla de posiciones grupo de Brasil - Mundial 2026

Tras completarse la primera fecha, la tabla de posiciones del grupo C quedó encabezada por Escocia con tres unidades. Marruecos y Brasil aparecen igualados con un punto cada uno, mientras que Haití cierra la zona sin sumar.

La clasificación parcial es la siguiente: 1. Escocia (3 puntos), 2. Marruecos (1), 3. Brasil (1) y 4. Haití (0). Por ahora, los escoceses salieron bien librados, ya que son los únicos que lograron ganar en el debut.

Programación segunda fecha del grupo C de la Copa del Mundo

La segunda jornada se disputará el próximo viernes 19 de junio y podría empezar a definir el rumbo del grupo. Escocia enfrentará a Marruecos, mientras que Brasil buscará su primera victoria cuando se mida con Haití en una fecha que promete ser determinante para las aspiraciones de los cuatro seleccionados.