Primera queja de Vinícius Jr. en el Mundial 2026

Vinícius Júnior fue el jugador más destacado de Brasil en el empate 1-1 frente a Marruecos por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026. El extremo marcó el gol de la igualdad para la Canarinha, pero al término del encuentro también dejó la primera crítica pública relacionada con el torneo.

Vinícius se quejó de la cancha en el primer partido del Mundial

El atacante del Real Madrid señaló que las condiciones del terreno de juego en el MetLife Stadium terminaron afectando el desarrollo del compromiso. Según explicó, las altas temperaturas influyeron directamente en el estado del césped.

"Por causa del calor, el césped acaba secándose muy rápido y el juego se traba mucho, no conseguimos tener ritmo de juego y eso nos dificulta porque queremos jugar y mover la pelota de un lado para otro", comentó el futbolista en zona mixta.

Pese a la observación sobre el campo, Vinícius dejó claro que no se trata de una situación exclusiva para Brasil. "Vamos a tener que adaptarnos porque va a ser así toda la competición. Todo el mundo va a tener el mismo campo para jugar", añadió.

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El delantero también consideró que el empate estuvo condicionado por las circunstancias propias del estreno mundialista. Para él, la presión del debut y el gol recibido en el primer tiempo alteraron el plan inicial que tenía el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

A nivel personal, Vinícius fue autocrítico a pesar de haber convertido el tanto brasileño. El atacante considera que todavía puede aportar mucho más en los próximos encuentros del campeonato.

"Creo que puedo mejorar y ayudar más a Brasil en ataque. Conseguí ayudar en defensa, donde todo el mundo hizo un trabajo impecable. Tenemos que mejorar y evolucionar. Vamos a necesitar jugar mejor", afirmó.

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Uno de los aspectos que rescató fue la capacidad de reacción mostrada por la selección sudamericana después de verse en desventaja. "Después controlamos más el partido. El míster cambió de lado a Raphinha, abrimos el campo y conseguimos adaptarnos mejor. Esto es una Copa del Mundo, no hay partido fácil", analizó.

El extremo también se refirió a la imagen de Raphinha tras el pitazo final, cuando el jugador terminó abatido sobre el césped. Para Vinícius, la reacción fue consecuencia del desgaste físico y de la frustración por no haber conseguido la victoria. "No estamos felices con el resultado", reconoció.

¿Cuándo se juega Brasil vs Haití?

Ahora Brasil tendrá que pasar la página rápidamente. La Canarinha enfrentará a Haití el próximo 19 de junio en Filadelfia, mientras que Marruecos se medirá con Escocia. Será una jornada clave para las aspiraciones de clasificación de un grupo C que quedó completamente abierto tras la primera fecha.