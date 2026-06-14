"Brasil no jugó bien": Ancelotti, inconforme luego del 1-1 contra Marruecos

El debut de Brasil en el Mundial 2026 dejó más preguntas que respuestas. La Canarinha igualó 1-1 con Marruecos por la primera fecha del grupo C y, tras el encuentro, Carlo Ancelotti reconoció que el rendimiento de su equipo estuvo lejos de lo esperado.

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Declaraciones de Carlo Ancelotti luego del empate de Brasil con Marruecos

El entrenador italiano compareció en rueda de prensa y admitió que las críticas son comprensibles después de lo mostrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. "Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance", manifestó.

Pese al resultado y a las dudas que dejó el funcionamiento colectivo, Ancelotti pidió no sacar conclusiones definitivas tras el estreno mundialista. "No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido", señaló el seleccionador brasileño.

El técnico consideró que hubo una mejoría durante el complemento, aunque reconoció que el equipo tuvo dificultades para sostener la intensidad a lo largo del compromiso. "Brasil no jugó bien", reiteró, antes de destacar algunos aspectos positivos de la segunda mitad.

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Ancelotti también se mostró optimista respecto a lo que viene para la selección sudamericana. "Es el primer partido y no podemos basarnos solo en lo que hemos hecho hoy. Es el resultado que tenemos, pero mejoraremos en el siguiente encuentro", prometió.

Uno de los temas consultados fue el impacto de las modificaciones realizadas durante el partido. El italiano defendió sus decisiones y explicó que actuó rápidamente para intentar corregir los problemas que estaba presentando el equipo.

El halago de Ancelotti a Marruecos

Además, tuvo palabras de reconocimiento para el rival. "Marruecos jugó bien, muy organizado. Fue un partido difícil", afirmó el estratega, quien destacó el orden táctico exhibido por el conjunto africano durante gran parte del encuentro.

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Sobre las pausas de hidratación implementadas en este Mundial, Ancelotti dejó una reflexión llamativa. "Es un muy buen momento a nivel táctico porque se puede explicar los problemas a los jugadores", comentó, valorando la posibilidad de realizar ajustes durante el desarrollo del juego.

El entrenador también agradeció el respaldo de los aficionados brasileños, que fueron mayoría en las tribunas del estadio. "Es muy bonito tener este apoyo, pero pido perdón a la afición por no poder ganar hoy", expresó.

Próximo partido de Brasil en el Mundial

Brasil buscará su primera victoria en la Copa del Mundo el próximo viernes 19 de junio, cuando enfrente a Haití en Filadelfia. Posteriormente cerrará la fase de grupos ante Escocia, el 24 de junio en Miami, con la misión de confirmar su clasificación a la siguiente ronda y empezar a mostrar el nivel que se espera de uno de los grandes favoritos al título.