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Mundial 2026

Austria y Argelia empataron en un partidazo y avanzaron a 16avos. del Mundial

Las dos selecciones quedaron con cuatro puntos y se metieron en al ronda de 32.
Agencia Efe Deportes RCN
Austria y Argelia empataron en un partidazo y avanzaron a 16avos. del Mundial
Austria vs Argelia - Mundial 2026 // AFP

Argelia y Austria protagonizaron uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El empate 3-3 en Kansas City les permitió a ambas selecciones avanzar a los 16avos. de final, aunque los europeos se quedaron con el segundo lugar del grupo J gracias a una mejor diferencia de gol.

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Con Argentina ya clasificada como líder de la zona y Jordania eliminada desde la jornada anterior, el duelo tenía un único objetivo: definir qué selección terminaría segunda y cuál avanzaría como tercera del grupo.

Resumen de Austria 3-3 Argelia

Austria dio el primer golpe a los 28 minutos. David Alaba lanzó un preciso balón largo para Marko Arnautovic, quien controló y definió con categoría ante la salida del arquero para poner el 1-0 parcial.

La desventaja obligó a reaccionar a Argelia. Después de un par de avisos claros, Rafik Belghali encontró premio antes del descanso al capturar un balón dentro del área y sacar un potente remate que significó el empate.

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En el inicio de la segunda mitad, los dirigidos por Ralf Rangnick recuperaron la ventaja. Konrad Laimer desbordó por la derecha y asistió a Marcel Sabitzer, que apareció en el área para convertir el 2-1.

Pero Argelia volvió a responder. Houssem Aouar lideró una gran acción individual por el costado izquierdo y cedió el balón para Riyad Mahrez, quien definió con tranquilidad para establecer el 2-2 cuando se cumplía la hora de juego.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, el partido ofreció un desenlace inolvidable. En el minuto 93, Mahrez volvió a aparecer para marcar el 3-2 que, por unos instantes, modificó el orden de la clasificación y colocó a los africanos por encima de Austria.

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Sin embargo, la alegría duró muy poco. Apenas tres minutos después, Sasa Kalajdzic aprovechó una de las últimas acciones del encuentro para anotar el 3-3 definitivo y devolverle a Austria el segundo lugar del grupo J.

Rivales de Argelia y Austria en 16avos. de final del Mundial

Con este resultado, el conjunto austríaco se enfrentará a España el próximo 2 de julio en Los Ángeles, mientras que Argelia, que selló su clasificación como el último equipo en avanzar a la fase eliminatoria, se medirá ese mismo día con Suiza en Vancouver.

El empate cerró definitivamente la fase de grupos del Mundial 2026 y confirmó una de las mejores actuaciones de Argelia en la historia del torneo, al conseguir apenas su segunda clasificación a una ronda de eliminación directa tras lo hecho en Brasil 2014.

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