Hace unos días, FC Barcelona de España confirmó que su gran joya, Lamine Yamal, sufrió una considerable lesión y por esto se perderá el resto de la temporada. El jugador llegaría con lo justo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.



“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral). El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, informó el club.

Barcelona quiere cuidar a Lamine

Tras esto, Sport, medio de comunicación español, reveló que Barcelona no quiere que nadie se apresure con la recuperación de Lamine Yamal, esto para que no recaiga en tiempo cercano en la lesión.



El conjunto culé quiere que la selección de España no utilice, en lo posible, al jugador en las primeras dos jornadas de la fase de grupos del certamen que se va a desarrollar en Estados Unidos, Canadá y México.

Esto dice la prensa española

“El Barça no quiere que se fuerce su regreso bajo ningún concepto. Entienden en la entidad que estará en la lista de Luis De la Fuente para el Mundial, pero si fuera necesario, no verían con malos ojos que pudiera perderse alguno de los primeros partidos del torneo para evitar riesgos, con el objetivo de estar plenamente disponible en el tramo más exigente. Así, podría ser que no jugase ni contra Cabo Verde, el 15 de junio, en el debut de la selección española en la cita que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, ni ante Arabia Saudita el día 21”, dice el medio.



Después de esos dos partidos, el portal afirma que en Barcelona darían el visto bueno para que España lo utilice. Además, indica que si el proceso de recuperación no avanza de la mejor manera, el club se pronunciaría para que no se dé su convocatoria.

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¿Lamine se puede perder el Mundial?

“En cualquier caso, en el Barça tienen claro que si consideran que Lamine Yamal no está en condiciones óptimas, no dudarán en alzar la voz y priorizar la salud del jugador por encima de cualquier otra circunstancia”, sentenció Sport, entre otras cosas más.



La principal intención del FC Barcelona es que Lamine Yamal inicie la siguiente temporada de la mejor manera posible. Por ahora, su recuperación avanza de manera normal.