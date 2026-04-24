FC Barcelona de España informó hace más de 24 horas que su gran joya, Lamine Yamal, se perderá lo que le resta de la temporada por una lesión que sufrió tras cobrar un disparo desde el punto penal. A su vez, el conjunto blaugrana señaló que se espera que Lamine pueda llegar bien para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)”, indicó el club.

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Se viene la recuperación

“El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, agregó el equipo culé en sus redes sociales.



Tras el anuncio de la lesión, este viernes 24 de abril, en una conferencia de prensa previa a una nueva jornada de la liga de España, Hans-Dieter Flick, director técnico del Barcelona, se pronunció.

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Palabras del DT

“No es fácil esta situación ni para nosotros ni para él, hay que manejarlo, y tenemos que aprender y él también. Estará fuera para nosotros, pero creo que estará para el Mundial y volverá más fuerte que ahora”, manifestó.



Luego, el estratega de origen alemán dijo que Lamine Yamal, justo antes de cobrar el penal, sintió una pequeña molestia, a la cual no se le prestó la atención necesaria. Flick afirmó que el jugador tiene que aprender sobre estas situaciones.

Lo que tiene que aprender Lamine

“Sintió algo antes de la falta, pero no era mucho y decidió tirar el penalti, y después quizá fue a más; al final son sensaciones, como he dicho antes, nunca había tenido una lesión muscular y será parte del aprendizaje de las señales que te da el cuerpo. Tiene que aprender las señales que le da el cuerpo; al final marcó, ganamos los tres puntos, pero es una pena que esté fuera”, agregó.



“Para mí, para su edad, 18 años, lo está haciendo muy bien. Tiene mucha presión porque todo lo que Lamine hace afecta a todos; hay mucho ruido. Aprecio mucho las últimas semanas que estaba a un nivel increíble; es listo e inteligente y sabe lo que quiere. Por supuesto que esta lesión le afecta, pero por lo que puedo ver, es normal, los dos o tres primeros días, pero luego hay que centrarse en lo que viene y en el proceso de volver, de sentirse mejor y mejor, y es lo que quiere hacer. Deseo que vuelva al máximo nivel y tenga un Mundial fantástico”, sentenció.