Más temprano, FC Barcelona de España, uno de los equipos más grandes del mundo, entregó el reporte médico con la lesión exacta que tiene el atacante Lamine Yamal, su joya de 18 años.



“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)”, comunicó el club.

Lea también Barcelona confirmó lo peor: oficializa si Lamine Yamal se pierde el Mundial 2026

Una noticia fuerte

“El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, agregó, a través de sus plataformas digitales.



La noticia de Lamine, sin lugar a dudas, fue un golpe muy fuerte para todos los hinchas del Barcelona. Yamal dejará un vacío muy grande, durante su lesión, en el conjunto blaugrana, que es dirigido por el alemán Hansi Flick.

Lea también Barcelona firmaría a delantero que tiene más de 700 goles

Lamine habló

Tras el anuncio de su lesión, el mismo jugador decidió romper el silencio. La figura de la selección de España no se guardó absolutamente nada y reveló cómo se siente tras el diagnóstico.



“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento en que más quería estar allí, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar junto a mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que lo darán todo en cada partido”, manifestó.

Volver...

“Estaré allí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça”, añadió.



Los hinchas del Barcelona esperan que Lamine Yamal se pueda recuperar de la mejor manera posible. En la selección de España hay preocupación, pues es posible que el atacante se pierda los primeros compromisos. España es una de las serias candidatas a ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, pero sin el jugador será complejo cumplir con el objetivo.