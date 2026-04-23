Lamine Yamal se lesionó tras el duelo entre FC Barcelona y Celta de Vigo por la liga de España. El joven atacante cobró un penal y, después de ello, tuvo una molestia y fue reemplazado.



Los hinchas del equipo culé se preocuparon de inmediato por la posibilidad de que el jugador se pierda lo que resta de la temporada, esto si la lesión, tras los análisis, terminaba siendo grave.



Y bien, hace apenas unos instantes, Barcelona, a través de sus diferentes plataformas digitales, confirmó lo peor. Lamine Yamal se perderá lo que queda de la temporada. La noticia, sin lugar a dudas, es muy negativa para el equipo.

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La lesión de Lamine

A su vez, la escuadra blaugrana comentó que se espera que el futbolista pueda estar disponible para disputar con la selección de España la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México.



“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)”, informó el equipo.

Yamal es duda para el Mundial

“El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, añadió, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.



Se dice en territorio español que Lamine Yamal se perdería el inicio del certamen orbital. Habrá que esperar para conocer si esto termina sucediendo así. Lo único cierto es que España sufrirá en los partidos en los que la joya no pueda estar.

España es favorita en el Mundial

La selección de España, para muchos amantes del deporte rey, es muy favorita a levantar el título en el Mundial. Sin embargo, la posible ausencia de Lamine Yamal bajaría las expectativas que se tienen sobre el combinado ibérico.



Si Lamine Yamal, que apenas tiene 18 años, se pierde varios compromisos de la Copa del Mundo, también quedará en una menor posición en lo que será la disputa de la nueva edición del Balón de Oro.









