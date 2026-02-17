Barcelona calienta la Copa Libertadores: nueva demanda a horas de la fase II

La espera llegó a su final para el Barcelona de Ecuador que quiere repetir la hazaña del año pasado cuando eliminó nada más ni nada menos que a Corinthians en las primeras fases para instalarse en los grupos. No estuvo a la altura y se despidió prematuramente sin nada en el torneo internacional.

Con la salida de Ismael Rescalvo, el club depositó la confianza en César Farías, entrenador que ya sabe lo que es afrontar este tipo de retos internacionales y que espera pasar esta fase II para estar cada vez más cerca de los grupos como el año pasado.

En la fase previa, se verán las caras con Argentinos Juniors en una serie que arrancará en Guayaquil este miércoles 18 de febrero y la vuelta la próxima semana en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentina. Sin embargo, antes de este reto, Barcelona presentó una demanda a la institución rival que ya calienta el enfrentamiento.

BARCELONA DEMANDÓ A ARGENTINOS JUNIORS ANTES DE ENFRENTARSE EN LA LIBERTADORES

Infortunadamente, Barcelona ha tenido varias sanciones de la FIFA por falta de pagos que han complicado a la institución en la inscripción de jugadores. Para este duelo ante Argentinos Juniors, el club contará con sus fichajes en busca de clasificar a la tercera fase y a los grupos.

De cara a la Liga Ecuabet y a la Copa Libertadores, César Farías se armó con Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos.

Justamente, para este encuentro, el equipo amarillo no podrá contar con Matías Lugo, jugador que hacía parte de Argentinos Juniors. Por medio de un comunicado, el club dio a conocer que, “Matías Gonzalo Lugo no se encuentra habilitado reglamentariamente. Esta situación se debe a que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador no ha sido otorgado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), motivo por el cual no podrá participar durante la fase preliminar de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Barcelona Sporting Club se mantiene a la espera de la emisión del documento correspondiente por parte de los organismos competentes y comunicará oportunamente cualquier novedad. El Club recalca que los únicos jugadores que no se encuentran habilitados para disputar la fase preliminar de CONMEBOL Libertadores son Matías Gonzalo Lugo y Luis Cano Quintana manteniéndose habilitado el resto del plantel para la competición”.

El periodista Eduardo Erazo afirmó que la comida de ambas directivas fue suspendida por el enojo del Barcelona, dado que Argentinos Juniors no envió los documentos a tiempo para el transfer internacional y esto complicó la inscripción del volante que no podrá estar en esta instancia.

Además, Erazo indicó que Barcelona SC consideraría demandar a Argentinos Juniors ante la CONMEBOL, puesto que lo consideran como una acción deliberada. Los dos clubes se enfrentan en la Copa Libertadores y la ausencia de Matías Gonzalo Lugo retumba a poco más de 24 horas para el compromiso de ida.