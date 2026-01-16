Infortunadamente, el Barcelona de Guayaquil quedó a la sombra de Independiente del Valle y de Liga de Quito en el 2025. Aunque fueron líderes por varias fechas junto con Segundo Castillo, poco a poco perdieron la cima que cedieron para el club Negriazul. No pudieron sellar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero jugarán la fase previa frente a Argentinos Juniors.

La apuesta sin duda alguna es poder llegar a fase de grupos y poder retener el liderato de la Liga Ecuabet haciéndoles frente a Independiente del Valle y a Liga de Quito que son los dos clubes más representativos en la actualidad de Ecuador. Si vencen a Argentinos Juniors, tendrán que medirse a quien gane entre Botafogo o Nacional de Potosí en la fase 3.

Ante la salida de Ismael Rescalvo, confirmaron a César Farías como el nuevo director técnico. El venezolano tiene que competir y emular lo hecho en Aucas que fue campeón en 2022. Sin embargo, deberá acudir al mercado de fichajes y ya tendría listo cinco extranjeros.

LOS CINCO REFUERZOS DEL EXTERIOR QUE LLEGARÁN AL BARCELONA DE ECUADOR

De acuerdo con el periodista Arturo Magallanes, Barcelona ya prepara sus primas contrataciones de talla internacional. El club de Guayaquil estaría buscando armarse en todas sus líneas, y lo haría con futbolistas que fueron campeones en la temporada pasada.

De hecho, César Farías estaba mirando al Junior de Barranquilla, último club que dirigió. Buscaba a Jesús Rivas que se terminó quedando y fue gran protagonista en el juego ante Santa Fe en la Supeliga colombiana, pero, del cuadro de Colombia aprovechará la salida del defensor central Javier Báez para contratar al paraguayo.

Javier Báez fue uno de los grandes jugadores del Junior de Barranquilla en el título liguero del 2025. No obstante, Báez no será el único campeón que firmará con el club guayaquileño. Nicolás Johansen, delantero que ganó en Coquimbo Unido la Liga de Chile será una de las nuevas caras para el proyecto de César Farías.

Sumado al paraguayo y al delantero argentino, se le suman Matías Lugo, volante central ex O’Higgins de Chile sería una nueva cara del club ecuatoriano. Reforzando sus líneas en el sector ofensivo, Milton Céliz llegaría procedente del Deportivo Riestra

El último sería otro representante de Argentina que llegaría como agente libre después de salir del Melgar de Arequipa. Se trata del mediocentro ofensivo, Tomás Martínez que cerraría el mercado de fichajes extranjeros en Barcelona de Guayaquil.

Así las cosas, en su mayoría, serán jugadores argentinos los que compondrán la base de Barcelona de Guayaquil de César Farías apuntándole a todos los frentes, especialmente con la Copa Libertadores que está en juego en las fases previas. En próximos días quedarán oficializadas las llegadas al club.

Vale la pena acotar que los clubes de la Liga Ecuabet tienen derecho de usar ocho jugadores extranjeros. Se fueron Joaquín Valiente, Octavio Rivero, Braian Oyola, Gastón Campi e Ignacio De Arruabarrena. Además, podría salir el brasileño, Leonai Souza.