Barcelona firmaría a delantero que tiene más de 700 goles

FC Barcelona de España, aunque está enfocado en la definición de la liga de España, está pensando también en lo que será la siguiente temporada, en la que espera, sobre todo, ganar la Uefa Champions League.



Por eso, Joan Laporta, presidente del club, piensa desde ya en los que serán los nuevos fichajes del equipo y en algunas renovaciones. Sobre este último punto, precisamente, el dirigente estaría muy interesado en extender un contrato.

¿Renueva Robert?

El contrato sería el del centro delantero polaco Robert Lewandowski, quien tiene más de 700 goles como profesional. El vínculo actual entre las partes vence en junio del presente año. La intención de Laporta sería renovar al artillero hasta 2027.



“Joan Laporta quiere extender el contrato de Robert #Lewandowski hasta 2027. Se están considerando salarios reducidos, pero aún no se han producido negociaciones concretas sobre cifras; se espera que comiencen pronto. Los términos personales no son un problema, dada la excelente relación entre Laporta/Pini Zahavi/Lewy”, informó Florian Plettenberg.

Varios clubes quieren al polaco

El periodista, especializado en el mercado de fichajes, a su vez, contó que varios equipos a nivel mundial se han interesado en contar con el centro delantero, quien tiene ya 37 años.



“Chicago Fire ha presentado una oferta interesante; clubes de Arabia Saudí y dos clubes europeos de primer nivel también están en la carrera. Decisión pronto”, agregó el comunicador a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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¿Se queda o se va el 9?

Los siguientes días y semanas serán más que claves para conocer si el exjugador del Bayern Múnich de Alemania seguirá vistiendo los colores del conjunto culé, que es dirigido por Hansi Flick.



Hay algunos hinchas de la escuadra blaugrana que no están muy contentos con la posible renovación de Robert. A otros, por su parte, les parece bien contar con la experiencia del delantero.













