Barcelona goleó al Real Madrid de Linda Caicedo y puso un pie en 'semis' de Champions

Real Madrid cayó 2-6 frente al FC Barcelona en la ida de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, disputado este miércoles 25 de marzo en territorio merengue. El resultado dejó a las blaugranas muy cerca de asegurar su clasificación a las semifinales.

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Resumen de Real Madrid vs Barcelona por Champions Femenina

El inicio del compromiso fue un golpe directo para las locales, pues apenas al minuto 6 apareció Ewa Pajor para abrir el marcador, aprovechando los espacios en defensa y mostrando la contundencia del equipo visitante desde los primeros compases.

La presión alta del Barcelona siguió dando frutos y al minuto 13 llegó el segundo tanto por intermedio de Esmee Brugts, quien amplió la diferencia y empezó a inclinar claramente la balanza a favor del conjunto catalán.

Sin embargo, el Real Madrid reaccionó y encontró en Linda Caicedo a su principal carta ofensiva. La colombiana descontó al minuto 30 con una buena definición que devolvía momentáneamente la ilusión a las locales.

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La respuesta del Barcelona fue inmediata, y apenas dos minutos después, al 32’, Irene Paredes marcó el 3-1, un golpe que volvió a enfriar cualquier intento de remontada del equipo madrileño antes del descanso.

Para la segunda mitad, el dominio blaugrana se mantuvo. Nuevamente Ewa Pajor apareció al minuto 57 para firmar su doblete y ampliar aún más la ventaja en un partido que ya parecía sentenciado.

El quinto tanto llegó al 64’, esta vez por intermedio de Vicky López, en una muestra clara de la superioridad colectiva del Barcelona, que aprovechó cada error defensivo de su rival.

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Aun así, Linda Caicedo volvió a hacerse presente al minuto 66 para marcar su doblete y decorar el marcador para el Real Madrid, siendo la gran figura de su equipo en una noche complicada.

Finalmente, al minuto 89, Alexia Putellas selló el 6-2 definitivo, dejando prácticamente liquidada la serie.

¿Cuándo es la vuelta de Barcelona vs Real Madrid?

El partido de vuelta se disputará el jueves 2 de abril en Barcelona, donde las catalanas buscarán confirmar su paso a las semifinales.