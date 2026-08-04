Hace varios días, se pudo conocer que América de México se interesó en hacerse con los servicios del mediocampista ofensivo colombiano, que también puede hacer de extremo, Jáminton Campaz.

América quiere a Campaz

Campaz, como bien se sabe, milita en Rosario Central de Argentina y estuvo en la victoria ante River Plate en el estadio Monumental. Jáminton es habitual titular en su club.



Pero eso sí, el exjugador del Deportes Tolima no ve con malos ojos que se pueda concretar el traspaso a la Liga MX, esto porque la oferta del América, al parecer, es más que interesante.

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Lo que dicen desde Argentina

Y bien, la prensa argentina dice que Jáminton Campaz está presionando por irse. Se menciona que el jugador tomó la radical decisión de no entrenar, aunque sí asiste a la sede de la institución.



“Jaminton Campaz, que viene de disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección de Colombia, llamó la atención de varios equipos, entre ellos del América de México, que inició negociaciones con el elenco rosarino”, indicó TyC Sports.

Jáminton presiona

“Por lo pronto, el extremo de 26 años mantuvo una conversación con el director técnico, Jorge Almirón, a quien le manifestó su deseo de ser transferido en este mercado de pases. Hasta el momento, el primer ofrecimiento de las Águilas fue considerado insuficiente. Ante esto, el futbolista asistió al entrenamiento de hoy, pero no participó de la práctica, habló con el entrenador otra vez y le manifestó su deseo de emigrar para aprovechar el ofrecimiento económico y deportivo del conjunto mexicano”, añadió.



Los próximos días serán más que importantes para conocer si, finalmente, Jáminton Campaz se irá a jugar al América de México.