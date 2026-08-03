Desde hace varias semanas se conoce que el poderoso Real Madrid de España está muy interesado en romper el mercado de fichajes con la contratación del mediocampista defensivo Rodri Hernández.

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El Madrid quiere a Rodri

Rodri, que ganó la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la selección de España, milita en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra. El conjunto merengue espera cerrar el traspaso.



Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que el FC Barcelona se quiere meter en el camino del Real Madrid. La prensa española dice, incluso, que el conjunto blaugrana ya preguntó por las condiciones del jugador.

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Lo que dice la prensa española

“El Barcelona no quiere mantenerse ajeno al futuro de Rodri y desde el club blaugrana se está muy atento a la evolución de las negociaciones entre el jugador, el Manchester City y el Real Madrid. En el Barcelona se han posicionado por si las cosas entre estos actores no fructifican y pueden cazar un rebote inesperado que hace tan solo unas semanas ni se contemplaba”, afirma As España.



“Puede que sea la lesión de Frenkie de Jong, el rendimiento del jugador madrileño en el Mundial donde fue coronado como mejor jugador del torneo o las ganas de poner trabas a una operación del máximo rival, pero lo cierto es que desde el club catalán han hecho llegar al City la intención de conocer la situación contractual del mediocentro”, añade.

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¿A dónde irá Rodri?

Los próximos días serán más que importantes para conocer si Rodri terminará llegando al Real Madrid. Si esto no sucede, es muy posible que el Barcelona se quede con los servicios del mediocampista.



“A Rodri le queda un año de contrato con el conjunto inglés y ya ha mostrado su intención de regresar a España a sus 30 años recién cumplidos. En principio, el Real Madrid es el equipo que lleva la delantera por hacerse con un futbolista que tampoco era uno de sus objetivos prioritarios hace poco, pero parece que las pretensiones económicas del conjunto inglés hacen dudar al Madrid. El Barcelona le ha hecho llegar al Manchester City que, si están dispuestos a negociar por la salida del jugador, cuenten también con ellos”, sentenció As, entre otras cosas más.