De cara a la próxima temporada, FC Barcelona de España está pensando en contratar a un defensa central italiano de 26 años que estaría muy ilusionado con vestir los colores del conjunto culé.



Se trata de Alessandro Bastoni, quien milita en Inter de Milán de la Serie A. "El central italiano sueña con jugar de azulgrana y cree que cuanto antes lo ataque el Barça, más sencillo y económico será", señala Mundo Deportivo.

Bastoni, cerca del culé

El equipo culé, que está en los cuartos de final de la Uefa Champions League, se pone las pilas desde ya para tener en la siguiente temporada un once competitivo. No es segura la contratación de Bastoni, pero la posibilidad está sobre la mesa.



Aunque es muy criticado por hinchas de la selección italiana, Alessandro Bastoni es uno de los mejores defensas centrales de la actualidad. Además, tiene 26 años, una edad perfecta para escribir una historia llena de alegrías en Barcelona.

Lea también Barcelona recibe buena noticia para Champions: figura se prepara para medirse ante el Atleti

¿Un negocio rápido?

"Aunque todavía no ha cerrado un acuerdo personal con el Barça, está por la labor de hacerlo. Eso sí, el jugador del Inter tiene cierta prisa por encarrilar su futuro con la entidad barcelonista. Primero, por la situación que está viviendo él tras el KO mundialista de la selección italiana y que le afecta en el día a día del Inter", continuó Mundo Deportivo.



"Y también porque cree que cuanto antes se inicien las negociaciones entre clubes, antes se podrán liquidar y quedar clarificado su futuro. Además, él pondrá de su parte todo lo que pueda para cumplir su sueño de jugar en el Spotify Camp Nou a partir de la próxima temporada", añadió.



La posible venta de Alessandro Bastoni le dejaría un dinero importante al Inter de Milán, el cual se podría aprovechar para llevar a cabo algunos ajustes en diferentes posiciones para así potenciar al once de cara a lo que será también la siguiente temporada.

Más de 50 millones de euros

"El Barça considera que el italiano puede salir del Inter por unos 55-60 millones y admite que tiene controlado al defensa, aunque le falta cerrar un acuerdo de intenciones con él y, después, atacar al club italiano, que intentará sacar lo máximo posible", sentenció Mundo Deportivo, entre otras cosas más.



En el mercado de fichajes de verano en el viejo continente se podrá conocer si Bastoni va a terminar reforzando las filas del FC Barcelona. Las partes están interesadas en que el negocio se ejecute.