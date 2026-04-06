El experimentado lateral derecho portugués João Pedro Cavaco Cancelo, que milita en FC Barcelona de España, saldría de la institución culé al final de la presente temporada.



El jugador, que estaría en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con su selección, está cedido en la escuadra blaugrana hasta el cierre de este período. Su pase pertenece a Al-Hilal de la liga de Arabia Saudita.

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El dinero que se pide por el lateral

El equipo saudí, reporta la prensa española, estaría dispuesto a vender al exjugador del Manchester City de la Premier League de Inglaterra. El conjunto en cuestión pediría por el futbolista unos 15 millones de euros.



Sin embargo, por el momento, FC Barcelona no tiene en sus planes realizar la gestión para terminar comprando al futbolista que también supo vestir la camiseta de la Juventus de la Serie A de Italia.

Cancelo se quiere quedar

Los medios de comunicación españoles, no obstante, cuentan que Cancelo sí está interesado en seguir haciendo parte de las filas del onceno cuya gran figura es Lamine Yamal, de apenas 18 años.



Sin embargo, debido a la postura actual del equipo culé, desde ya, el lateral derecho luso de 31 años ya está analizando nuevas opciones para continuar su carrera deportiva.



Y hay un equipo en especial en el que quisiera jugar y regresar Cancelo, y este es Benfica de la liga de Portugal, donde juega el reconocido mediocampista colombiano Richard Ríos, que también estaría con la tricolor en el certamen de Estados Unidos, Canadá y México.

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¿Cancelo va al Benfica?

El marcador de punta derecho, incluso, se atrevió a decir que se bajaría el sueldo para poder vestir los colores del conjunto de su país, que fue eliminado de la Uefa Champions League a manos del Real Madrid.



"Ya he ganado más de lo que esperaba, pero jugar en el Benfica es como jugar al baloncesto, es por amor. Me voy a rebajar el sueldo", expresó el futbolista, sin rodeos, en entrevista con Canal 11.



Habrá que esperar para conocer si de cara a la siguiente temporada João Pedro Cavaco Cancelo dejará el FC Barcelona de España para irse a jugar al Benfica de Portugal de Richard Ríos.