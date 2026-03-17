Preocupación en Barcelona tras la polémica que abrió Hansi Flick con su renovación

Barcelona está a punto de regresar a la acción en la Champions League y de disputar uno de los duelos más importantes de la presente temporada ante Newcastle, compromiso que se llevará a cabo en el Camp Nou y que definirá al clasificado a la siguiente instancia tras haber empatado 1-1 en Inglaterra.

Sin embargo, la clasificación no es la única preocupación que tienen ahora los fanáticos del club, ya que continuidad de Hansi Flick al frente del FC Barcelona también se ha convertido en una de las noticias más importantes para el futuro deportivo del club catalán, ya que dio a conocer que no tenía claro si le podrían renovar el contrato.

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Flick puso en duda su continuidad en Barcelona

La directiva 'azulgrana' decidió asegurar la estabilidad del proyecto renovando el contrato del técnico alemán, quien seguirá liderando el equipo hasta el 30 de junio de 2027, ampliando así el vínculo que originalmente finalizaba en 2026.

La renovación llegó después de una primera temporada sumamente exitosa para el entrenador alemán. Desde su llegada al banquillo culé en 2024. Durante esa campaña, el conjunto azulgrana conquistó un histórico triplete nacional al ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de firmar actuaciones memorables en partidos clave. Entre los momentos más recordados de su gestión destacan las contundentes victorias frente al Real Madrid, incluyendo triunfos en liga y en finales de competiciones domésticas.

Aún así, a horas de iniciar con uno de los duelos definitivos de la Champions League contra Newcastle, confirmó que está ilusionado con el proyecto de Barcelona y que no dirigiría a otro equipo, pero de igual manera que no esta seguro de que haya una posible renovación cuando llegue al final su contrato.

"Ya veremos qué pasa con mi futuro, tenemos mucho tiempo por delante. No estoy pensando en irme a otro lugar. El Barça será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento aquí. Primero, tengo que hablarlo con mi familia. Tenemos tiempo. Ahora no es el momento de hablar sobre mi renovación".

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¿Cómo le ha ido a Hansi Flick en Barcelona?

Desde su llegada al cuadro 'culé' en la temporada 2024 tras la salida de Xavi Hernández, ha tenido la oportunidad de dirigir 104 partidos en los cuales ha podido ganar 78 partidos, empatar en 10 ocasiones y sumado 16 derrotas.

¿Cuántos títulos tiene Hansi Flick con Barcelona?

Hansi Flick ha ganado 4 títulos como entrenador del FC Barcelona hasta ahora.

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