Alessandro Bastoni, de 27 años, es el defensa central que tiene en la mira FC Barcelona de España para contratar de cara a la siguiente temporada. En la actualidad, el jugador milita en Inter de Milán de Italia. El futbolista, de acuerdo con la prensa del viejo continente, tiene muchas ganas de vestir los colores del equipo culé. Solo restaría que Barcelona, que está encaminado a ganar LaLiga, llegue a un acuerdo económico con Inter.



Pero por si la oportunidad del fichaje no se da, el conjunto blaugrana ya estaría pensando en alternativas en la defensa central. Si Bastoni no arriba, uno de los apuntados para fichar es el colombiano Jhon Lucumí, del Bologna, también de Italia.

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Lucumí no es el único en carpeta

Pero ojo, porque el colombiano, que estará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, no sería la única alternativa que tendría Barcelona, pues el argentino Cristian Gabriel Romero, del Tottenham Hotspur, también entraría en carpeta.



“Cuti Romero es el nombre que baraja la dirección deportiva blaugrana como alternativa al fichaje de Alessandro Bastoni, que ocupa la ‘pole position’ de las preferencias en el club para reforzarse este próximo verano e inyectar calidad contrastada al eje de la defensa”, dice Sport.

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El Cuti...

“El central del Tottenham, que es diestro, a diferencia del italiano, y juega habitualmente en el perfil derecho, reúne todas las características que Hansi Flick y Deco buscan para una posición que este verano el Barça reforzará sí o sí”, añadió.



Las siguientes semanas y meses serán más que importantes para conocer qué defensa central termina llegando al FC Barcelona, que tiene como principal objetivo ganar la siguiente edición de la Liga de Campeones de Europa. Esa tarea no será sencilla, pero tampoco imposible.

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¿Cuti llega al culé?

“El argentino, que estará en el Mundial con la Albiceleste, cuenta con experiencia contrastada (fue campeón del mundo en Qatar siendo titular), es un líder nato, ganador, con personalidad para jugar con muchos metros a la espalda, rápido, corrector, fuerte en el uno contra uno para batirse con cualquier adversario y agresivo en el marcaje”, continúa el medio.



“El Barça ya ha entrado en contacto con su entorno para trasladarle el interés y analizar las posibilidades de traspaso, que serían facilitadas en caso de que se confirme el descenso de los Spurs a la Championship, porque el argentino tiene, como muchos otros compañeros, cláusula de salida”, sentenció.