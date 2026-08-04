Barcelona tomó decisión de último momento con Ter Stegen

Finalizada la Copa Mundial 2026, los clubes europeos comenzaron a trabajar en el mercado de fichajes antes de que comiencen oficialmente las competencias y en donde Barcelona es uno de los protagonistas, no solo por la cantidad de figuras que exportó a las selecciones del Mundial, sino por los propios campeones.

Sin embargo, en esta ocasión el conjunto 'culé' se roba la atención por la decisión que tomó con el futuro de Marc-André ter Stegen, el guardameta alemán que cambia nuevamente de equipo y es cedido al Ajax.

Ter Stegen es nuevo jugador de Ajax

Marc-André ter Stegen, tras una serie de lesiones que sufrió en los últimos meses con Barcelona y que le impidieron brillar también en Girona, continuará su carrera en el Ajax.

El club neerlandés confirmó la incorporación del guardameta alemán con un contrato hasta junio de 2027, en un movimiento que marca una nueva etapa para uno de los arqueros con mayor trayectoria en el fútbol europeo durante la última década.

Tras varios años defendiendo el arco del Barcelona, Ter Stegen emprende un nuevo desafío en la Eredivisie con el objetivo de aportar su experiencia a un equipo que busca recuperar protagonismo tanto en el campeonato local como en las competiciones internacionales. Su llegada representa una de las incorporaciones más relevantes del mercado para el conjunto de Ámsterdam.

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El arquero, de 34 años, aterriza en el Ajax después de construir una carrera destacada en España. Durante su paso por el Barcelona conquistó títulos de LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, además de consolidarse como uno de los referentes de la institución.

El Ajax apostó por la experiencia del internacional alemán para reforzar una posición considerada clave dentro del proyecto deportivo. Además de su capacidad para responder bajo los tres palos, Ter Stegen se ha caracterizado por su juego con los pies, un aspecto que encaja con la propuesta futbolística que históricamente ha identificado al club neerlandés.

¿Cómo le fue a Ter Stegen en Girona?

Tras llegar cedido desde el Barcelona en enero de 2026 en busca de continuidad, el guardameta alemán solo pudo disputar dos partidos oficiales con el conjunto catalán antes de sufrir una nueva lesión que puso fin de forma prematura a su etapa en Montilivi.

Ter Stegen sufrió de una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida en el partido de LaLiga frente al Real Oviedo a finales de enero de 2026 y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

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¿Cuándo inicia la Eredivise?

La Eredivisie 2026-27 comenzará el viernes 7 de agosto de 2026, cuando se dispute el partido inaugural entre SC Cambuur y Excelsior Rotterdam. La primera jornada se completará entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto.

El Ajax, que contará con Marc-André ter Stegen tras su incorporación, iniciará su participación durante ese primer fin de semana del campeonato, según el calendario oficial publicado por la liga neerlandesa.