Bayern Múnich de Alemania, uno de los equipos más grandes del mundo, está de gira por el territorio asiático antes de lo que será el inicio de una nueva temporada, en la que es favorito a ganar la Bundesliga y a pelear la Uefa Champions League.

Bayern está en Asia

En esta gira, el conjunto bávaro se va a enfrentar, este martes 4 de agosto, al Jeju United Football Club. Previo a este duelo, el director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, habló sobre lo que pasa en el club en esta pretemporada.



“Esta es la tercera fase de preparación; cada una es diferente en el Bayern. La primera vez no fue después de un gran torneo; ahí tuvimos a todos disponibles de nuevo muy rápido. La segunda vez fue después del Mundial de Clubes; eso se sintió como la situación más difícil”, expresó.

Las palabras de Kompany

“Ahora es diferente otra vez, cada uno regresa en un momento distinto, algunos vienen de una rehabilitación, que queremos integrar poco a poco. Es un rompecabezas diferente que debemos resolver. Pero conseguiremos la seguridad en los partidos necesaria y la condición física, estoy seguro de eso. ¡Estamos muy confiados! Y lo más importante es que aquellos que vienen de lesiones puedan integrarse bien de nuevo”, añadió.



Bayern Múnich espera terminar de adelantar de una muy buena manera para, desde los diferentes sentidos, arrancar de la mejor manera posible en las competencias oficiales. De a poco se han ido integrando los jugadores que disputaron el Mundial 2026 y los que estaban en vacaciones.

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¿Cómo le irá al Múnich en esta temporada?

Por último, entre otras cosas más, el belga hizo referencia a los jugadores que podrían salir del equipo. “Me parece que es algo positivo que el club se comunique claramente con los jugadores. Como jugador, yo también lo habría querido en ese momento. El club ha emitido un comunicado claro; estamos alineados en eso. Pero lo más importante es que los tratemos con respeto. Por eso, por supuesto, continuaremos trabajando con ellos de manera normal”, dijo.



“Cuando se toman decisiones, hay que comunicarlas claramente. Hasta que se cierre la ventana de transferencias, hay una posición clara y después, como en todos los aspectos de la vida, veremos cómo seguimos. Pero mi trabajo es entrenar al equipo y prepararlo lo mejor posible para la temporada”, sentenció.



