Se hizo oficial el verdadero bombazo en el mercado de fichajes en el sur de América. Vozinha, nacido en Cabo Verde hace 40 años, fue anunciado como nuevo jugador de Colo Colo de Chile.

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Colo Colo tiene nuevo arquero

Desde hace varios días se venía hablando mucho sobre la posibilidad de que el guardameta arribara al club en el que milita el experimentado mediocampista ofensivo Arturo Vidal.

“¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!”, informó el conjunto austral.

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¿Cómo le irá al mundialista en Chile?

Vozinha, como es bien sabido, fue la sensación con la selección de Cabo Verde en lo que fue la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Antes de ser anunciado como nuevo jugador de Colo Colo de Chile, hubo una gran novela con la llegada del portero, esto porque se mencionó, a última hora, que podía ir a la liga de Marruecos.

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Payne en Olimpia

Al final, como bien se pudo notar, el guardameta sí arribó a Colo Colo, club con el que espera hacer historia. En este mercado de fichajes, en esta parte del mundo, otro jugador que estuvo en la Copa del Mundo fichó por un conocido equipo.



El lateral derecho Tim Payne, de Nueva Zelanda, fue anunciado y ya debutó con los colores de Olimpia de Paraguay, otro de los equipos importantes del fútbol profesional sudamericano.











