Bava se cree el cuento en Cerro y le tiró otra cachetada a Santa Fe

Independiente Santa Fe ya pasó la página de Jorge Rodrigo Bava que salió de la institución de manera prematura y en medio del segundo semestre en donde se ilusionaba con repetir un título. El entrenador uruguayo recibió una oferta millonaria por parte de Cerro Porteño y no dudó en arreglar su desvinculación y firmó su contrato.

Sin duda alguna, Jorge Bava se ha ganado el reconocimiento por los cinco títulos que consiguió en el Liverpool de Uruguay y uno más que sumó con Independiente Santa Fe. Llegó a Paraguay con seis trofeos encima y con muchas ganas de volver a hacer historia.

Por su parte, el equipo bogotano sufrió fuertemente la salida de su director técnico. Con Francisco ‘Pacho’ López lograron clasificar a los cuadrangulares, pero no pudieron dar el golpe en su grupo. Ahora arranca una nueva etapa con Pablo Repetto.

Jorge Bava ya se olvidó de Santa Fe y de Colombia y ya suma logros con Cerro Porteño. Aunque el objetivo era ganar la Copa de Paraguay y se le escapó esa posibilidad, el charrúa remontó en la Liga, quedó campeón en menos de dos meses de su contrato.

LA SEGUNDA CACHETADA DE JORGE BAVA A SANTA FE

En tan solo dos meses, Cerro Porteño le pudo descontar puntos a Guaraní que estaba en la cima de la Liga de Paraguay y con un final victorioso, lograron alzar el primer trofeo que dejó al entrenador charrúa como un histórico por el poco tiempo que necesitó.

Aunque el trabajo ya estaba hecho por Diego Martínez y Jorge Achucarro que tomaron las riendas primero y que cabalgaron en toda la temporada para disputar una final con Guaraní para ser campeón, fue Jorge Bava quien decidió todo. Pero este no iba a ser el único título. La semana siguiente, tuvo que definir otro campeonato.

Por segunda ocasión, Jorge Bava le volvió a dar un golpetazo a Independiente Santa Fe. Cerro Porteño tuvo que enfrentar a General Caballero por la Supercopa de Paraguay en un vibrante partido entre el campeón de la Liga y el ganador de la Supercopa paraguaya.









En el Estadio Ueno Defensores del Chaco, Cerro Porteño consiguió su segundo título en el 2025 junto con el entrenador ex Independiente Santa Fe. La Supercopa de Paraguay fue coronada por primera vez por el ‘Ciclón’ gracias a un categórico 5-2 con goles de Jorge Morel, doblete de Cecilio Domínguez, autogol de Luis Fernando Cáceres e Ignacio Aliseda. Cáceres y Clementino González marcaron para General Caballero.

Para Jorge Bava fueron meses turbulentos con su salida de Independiente Santa Fe y su vínculo con Cerro Porteño. Necesitó solo dos meses para poder sellar una clasificación para la Copa Libertadores y ganar dos títulos locales que ilusionan bastante para lo que viene en el 2026 con torneo internacional y para pelear todas las competencias paraguayas.

Con este segundo título conseguido en Cerro Porteño, Jorge Bava, de apenas 44 años ya se metió en los libros de historia del cuadro paraguayo al ser el primer entrenador campeón de la Supercopa de Paraguay. Además, ya suma ocho títulos como director técnico repartidos en cinco con Liverpool, uno con Santa Fe y dos con Cerro. Solo no pudo ganar trofeos en el Club León de México donde no le fue bien.