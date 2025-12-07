Nacional tendría dos problemas si clasifica para la final: sanción condiciona

La Liga BetPlay 2025-II está llegando a su final y el último capítulo será en el Grupo A este lunes 8 de diciembre. Mientras que el Deportes Tolima ya logró sellar la clasificación para la final, Junior de Barranquilla y Atlético Nacionaldefinen todo en la fecha 6.

Vea también: Confirmados los diez clásicos de la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional se cita contra el América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero y el único resultado que le sirve al elenco medellinense es ganar y esperar otros resultados para clasificar a la final. En caso de lograrlo, habría un pequeño problema que complicaría su primer partido del título ante el Deportes Tolima.

Después del clásico antioqueño hubo una gresca protagonizada por Washington Aguerre junto con Matheus Uribe. Luego en el túnel que conecta con los camerinos, el guardameta Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo se metió en la pelea y Wilmar Roldán terminó expulsando a los tres jugadores de manera directa.

Aunque se aguardaba que estas sanciones no iban a interferir con la posible final, Nacional estaba en lo incorrecto y perderá a dos jugadores importantes en partidos cruciales que podrían acercar a la institución a un nuevo título.

DIMAYOR CONFIRMÓ LAS SANCIONES DE MATHEUS URIBE Y HARLEN CASTILLO

Después de lo sucedido en el túnel que conecta con la zona mixta y los camerinos que acabó en tres expulsiones por parte de Wilmar Roldán que se recuperó de una lesión, solo trajo consecuencias para Atlético Nacional que sigue en la pelea por sellar la clasificación.

Washington Aguerre también recibió una sanción por el Comité Disciplinario de la DIMAYOR, pero no será tan importante, dado que los ‘Poderosos’ ya están eliminados. La organización confirmó que los tres jugadores que iniciaron la pelea fueron “culpables de conducta violenta contra adversario”. El jugador del Medellín y los de Atlético Nacional se perderán dos partidos.

Le puede interesar: La Selección Colombia jugará en el Azteca: así le fue jugando en ese estadio

En ese orden de ideas, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y Matheus Uribe se perderán el duelo crucial ante América de Cali en el Pascual Guerrero y si llegan a la final, la primera serie de dos para conseguir el título. En caso de no llegar a la definición del campeonato, tendrán que pagar la fecha de sanción restante en el siguiente semestre. A Washington Aguerre sí o sí se perderá el arranque del 2026.

LAS CUENTAS QUE HACEN JUNIOR Y NACIONAL PARA CLASIFICAR A LA FINAL

Aunque Junior parte con la ventaja, dado que cuenta con 11 puntos en estos momentos, mientras que Nacional tiene ocho, el cuadro antioqueño tiene todavía posibilidades de aspirar a la clasificación. Los barranquilleros dependen de ellos mismos, la institución verdolaga necesitará encontrar un buen resultado y depende de otros equipos.

En ese orden de ideas, con el último partido entre América de Cali vs Atlético Nacional, el equipo de Medellín debe ganarles a los escarlatas por una diferencia de dos goles para igualar por lo menos ese +3 en la diferencia de gol que tiene el Junior y que le ayudaría en caso de que pierda su partido contra el Deportivo Independiente Medellín.

Lea también: El colombiano Julián Millán llegaría a un 'gigante' por 8 millones de dólares

Al Junior le sirven hasta tres escenarios. Ganando o empatando en el Atanasio Girardot estarán en la final. Perdiendo también lo lograrían si Nacional no gana. Si los verdolagas ganan por un gol y los atlanticenses solo pierden por un tanto, no le alcanzará al elenco medellinense.

Sumado a la responsabilidad propia, Nacional necesitará una mano de su clásico rival el Medellín que apenas ha conseguido dos puntos en los cuadrangulares semifinales y no ha ganado ningún partido en estas fases finales. Los ‘Poderosos’ deben sumar de a tres para que los dirigidos por Diego Arias mantengan expectativas. Todo se define en simultáneo.