Escándalo en el Liverpool: Salah tendría las horas contadas

Sin duda alguna, los tiempos han cambiado para Mohamed Salah. De estar en lo más alto del Liverpool, a ser relegado en un momento delicado en el que el club, por más fichajes que haya hecho durante este mercado de fichajes no se ha podido encontrar con los buenos resultados en la temporada que lo ponen en posiciones incómodas de la Premier League y de la Champions League.

Vea también: Nacional tendría dos problemas si clasifica para la final: sanción condiciona

Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, entre otros han quedado a deber y ahí es donde deberían depositar la confianza en el egipcio que ha hecho mucho por la institución. Con la partida de Luis Díaz, el club ha venido en caída libre y Mo Salah parecía el viejo confiable que podía calmar todo por el adiós del colombiano.

Sin embargo, parece que algo en la interna del club se rompió entre Arne Slot, director técnico y Mohamed Salah en medio de la temporada. El africano ha dejado de estar entre las primeras opciones para el neerlandés y ha estado relegado en el banquillo de suplentes, y hasta ha culminado partidos sin disputar ni un minuto.

“EL CLUB ME ESTÁ TRAICIONANDO”; MOHAMED SALAH

Contra el Leeds en el empate agónico a tres goles, Arne Slot se volvió a decantar por dejar al extremo afuera de la planificación del partido. Para el egipcio es algo inaceptable por todos los años que ha estado dentro del club y por el esfuerzo tan grande de él para renovar cuando parecía que no iba a estar para esta temporada.

Después del partido, la estrella del Liverpool estalló y se fue con todo de frente contra el entrenador afirmando que todo cambió de la noche a la mañana. “Sinceramente, no lo puedo aceptar. No sé por qué siempre me pasa a mí. ‘Sacrificamos a Mo’, porque él es el problema. No creo que yo sea el problema”, inició el egipcio.

Le puede interesar: La Selección Colombia jugará en el Azteca: así le fue jugando en ese estadio

Luego afirmó que el Liverpool lo traicionó, “estar en el banquillo 90 minutos. Creo que es la tercera vez que me dejan en el banquillo. Es la primera vez en mi carrera (...) he hecho mucho por este club, todo el mundo lo ha podido ver a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está traicionando. Así es como me siento”.

SE ROMPIÓ TODO CON ARNE SLOT

Aunque Mohamed Salah renovó hasta 2027, estos pueden ser sus últimos partidos como jugador del Liverpool. El distanciamiento en la relación con Arne Slot, sumado a la falta de minutos crean una explosión que el egipcio describió como, “he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador, pero de repente ya no la tenemos, no sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”.

Una declaración que va de frente contra los altos cargos de la institución como el director técnico, presidente o directivos que pueden estar incidiendo en esas decisiones de no tenerlo en cuenta en los últimos tres partidos consecutivos por la Premier League.

Lea también: Confirmados los diez clásicos de la Liga BetPlay 2026

Además, en diciembre se viene la Copa África de naciones en donde representará a Egipto y buscará el título. Cambiar de aires y jugar con su país podría reencontrarlo con su fútbol, pero pondría en incertidumbre su continuidad en Liverpool. Estará en los partidos ante Inter por Champions y Brighton antes del torneo africano.

Mohamed Salah no descarta que alguno de estos pueda ser su último partido vistiendo los colores del Liverpool, “¿ese será mi último partido? En el fútbol nunca se sabe. No acepto la situación y he hecho muchísimo por este club". El mercado de fichajes abrirá en invierno y si la situación sigue así, el egipcio podría dar un paso al costado con el equipo inglés a mitad de la temporada.