Bava se refirió a sus salidas de Cerro y Santa Fe: “Siempre fueron sinceros”

Jorge Bava fue presentado oficialmente el pasado lunes como nuevo director técnico de Nacional de Montevideo, y una de las declaraciones que más llamó la atención en su comparecencia tuvo que ver con su reciente salida de Cerro Porteño. El entrenador uruguayo destacó la forma en que se manejó su desvinculación del club paraguayo y valoró la sinceridad que, según dijo, tuvieron con él tanto la directiva saliente como la nueva administración.

El estratega habló apenas cuatro días después de haber dejado el banquillo del Ciclón del Barrio Obrero, equipo con el que alcanzó éxitos importantes en poco tiempo. En su intervención, Bava dejó claro que, más allá de la decisión de apartarlo del cargo, sintió transparencia en el trato recibido por parte de los dirigentes.

Declaraciones de Jorge Bava tras salir de Cerro Porteño

“Más allá del campeonato, que por suerte se pudo lograr después de muchos años que había sido esquivo, la directiva que vino fue muy sincera diciéndome que ellos no me habían traído. Ante los primeros traspiés tomaron la decisión. Es fútbol y es entendible. Más allá de que nos puede gustar o no siempre fueron sinceros”, expresó el entrenador durante la conferencia de prensa.

Bava también recordó que cuando decidió marcharse de Independiente Santa Fe, luego de haber sido campeón en Colombia, asumió una apuesta importante en lo profesional. El uruguayo reconoció que salir del club cardenal implicaba un riesgo, pero entendió que la posibilidad de dirigir a Cerro Porteño representaba un desafío atractivo dentro de su carrera.

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En ese sentido, señaló que desde el principio hubo claridad por parte de la dirigencia que lo llevó al fútbol paraguayo. Según contó, la administración anterior ya le había advertido que en enero habría elecciones, un detalle no menor en medio de un proyecto deportivo que dependía también de los movimientos institucionales.

La salida de Bava de Cerro se hizo oficial el pasado jueves, cuando el club paraguayo publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo su trabajo y el de su cuerpo técnico. “Agradecemos al profe Jorge Bava y a su cuerpo técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día en nuestra institución, así como por los títulos obtenidos en el Clausura y la Supercopa 2025”, expresó la institución.

Estadísticas de Jorge Bava en Cerro Porteño

El balance de Jorge Bava en Cerro Porteño fue bastante positivo en números. Estuvo al frente del equipo durante casi seis meses, dirigió 22 partidos y dejó un saldo de 13 victorias, seis empates y apenas tres derrotas, para un total de 45 puntos conseguidos sobre 66 posibles. Además, logró conquistar el Torneo Clausura y la Supercopa de Paraguay en 2025.

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Ahora, el técnico uruguayo inicia una nueva etapa en Nacional, un club con el que tiene una historia especial. Durante su carrera como futbolista defendió esa camiseta en 189 partidos y ganó cinco campeonatos uruguayos, por lo que su regreso genera expectativa tanto por su pasado en la institución como por el presente que está llamado a reconstruir.

Cuerpo técnico de Jorge Bava en Nacional

En esta nueva aventura, Bava volverá a contar con el mismo grupo de trabajo que lo acompañó en Cerro Porteño. Bruno Piano, Ignacio Turrén, Mauricio Ferraro y Gastón Lucas Torres integrarán nuevamente su cuerpo técnico, en un proyecto con el que Nacional espera recuperar protagonismo a nivel local e internacional.