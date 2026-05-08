Bayern ficharía a Kvaratskhelia tras eliminación vs PSG: ¿Problema para Luis Díaz?

Mucho se ha hablado de la eliminación del Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain en el Allianz Arena. Luis Díaz no tuvo la mejor noche en cuanto a impacto goleador o de asistencias, y Michael Olise tampoco pudo hacer nada para llevarse la victoria en casa y superar el marcador global que ya habían dejado con un 5-4 a favor de los parisinos.

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En ese primer encuentro, Khvicha Kvaratskhelia fue una de las grandes figuras marcando un doblete y en el Allianz Arena, su velocidad volvió a dar de qué hablar con una asistencia para Ousmane Dembélé que aprovechó una mala defensa del Bayern Múnich para sacar adelante el resultado y aumentar la ventaja.

Bayern Múnich quedó sorprendido con Khvicha Kvaratskhelia y su talento y ahora estaría buscando a un extremo izquierdo para ponerle más competencia a Luis Díaz o para tener un revulsivo más cuando el colombiano no esté por la exigencia y por la cantidad de minutos que ha visto en esta temporada con los alemanes.

BAYERN QUIERE AL HERMANO DE KHVICHA KVARATSKHELIA PARA LA BANDA IZQUIERDA

Fichar a Khvicha Kvaratskhelia no será para nada sencillo, y, además, no es el verdadero objetivo del Bayern Múnich. El equipo quiere lograr asegurar el fichaje de Tornike Kvaratskhelia, hermano de la estrella del Paris Saint-Germain que quiere emular a Khvicha y su carrera.

Tornike Kvaratskhelia también es un extremo por izquierda que quiere seguir los pasos de Khvicha. Juegan en la misma posición, pero Tornike, con 16 años encima busca llegar a un equipo más grande en su futuro. Ya representa a las juveniles de Georgia y el cambio al Bayern Múnich podría ser esencial para seguir creciendo como jugador.

Este interés del Bayern apareció en los medios representativos en Alemania como Bild o BeIN Sports que sentenciaron que Tornike Kvaratskhelia es uno de los jugadores que quieren en Baviera para el próximo mercado de fichajes. Vincent Kompany le ha dado varios minutos a jugadores jóvenes como Lennart Karl o Tom Bischof en esta temporada y podrían hacerlo lo mismo con el georgiano.

Actualmente, Tornike Kvaratskhelia juega en el Dinamo de Tiblisi y lo han descrito en la prensa como un jugador atrevido por ambos costados, aunque naturalmente juega por la izquierda. Este futbolista podría salirle barato al Bayern Múnich, dado que su valor en el mercado es de 20 millones a comparación con su hermano, Khvicha.

KHVICHA KVARATSKHELIA ES LA PRINCIPAL RAZÓN DEL INTERÉS DEL BAYERN

Luis Díaz ha jugado la mayoría de los partidos con la camiseta del Bayern Múnich y la idea es poder traer a un jugador que pueda suplirlo en algunos momentos claves de la temporada. Por el nivel de Khvicha Kvaratskhelia en el PSG, el cuadro bávaro quiere quedarse con la dinastía Kvaratskhelia para el futuro.

Esa sería la respuesta del Bayern ante la eliminación en manos del Paris Saint-Germain a la espera de las medidas que tomen en el mercado de fichajes con la contratación de un extremo por izquierda. El elegido sería Tornike Kvaratskhelia, pero no solo están en pelea por ficharlo. Hay otros clubes que quieren contar con el georgiano.

De hecho, la guerra entre el Bayern y el PSG seguirá vigente, no solo después del partido y de la eliminación en manos de los parisinos en esta UEFA Champions League, sino que también sería en el mercado de fichajes. Los alemanes pelearían con los franceses para contratarlo.

KHVICHA KVARATSKHELIA SERÍA OTRO DOLOR DE CABEZA PARA EL BAYERN MÚNICH

Sin duda alguna, hay hermanos que quieren jugar juntos en un equipo, y esa podría ser la ambición de los Kvaratskhelia. Khvicha sería clave en ese sentido, pues, el Paris quiere quedarse con ambos y el ex Napoli podría ser determinante para convencer al jugador de 16 años que apenas está forjando su carrera en el Dinamo Tiblisi.

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Khvicha será clave para volver a dar un golpe al Bayern Múnich después de la eliminación en la cancha. El mercado de fichajes y el futuro de Tornike Kvaratskhelia parece estar entre París con su hermano, o en Alemania tomando otro camino diferente.