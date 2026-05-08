Hinchas obligaron a suspender el partido Medellín vs Flamengo, ¿qué pasó?

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Libertadores 2026 fue suspendido parcialmente este jueves 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot debido a incidentes protagonizados por aficionados del conjunto antioqueño.

Apenas corrían dos minutos del primer tiempo cuando un grupo de hinchas del Medellín comenzó a entonar cánticos en contra de la dirigencia del club y también de los jugadores, en medio del inconformismo por el presente deportivo del equipo.

La protesta escaló rápidamente y derivó en lanzamiento de objetos al terreno de juego, además de la activación de pólvora dentro del estadio, situación que está completamente prohibida en competencias organizadas por Conmebol.

Ante este panorama, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió detener inmediatamente el compromiso y ordenó a los futbolistas de ambos equipos abandonar la cancha para dirigirse a los camerinos.

¿Por qué protestaron los hinchas de Medellín?

La invasión y las manifestaciones de los aficionados se produjeron como señal de protesta por el mal momento que atraviesa Independiente Medellín, club que recientemente quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-I.

En el plano internacional, el panorama tampoco es sencillo para el conjunto paisa, que llegó a esta cuarta jornada ocupando la tercera posición del grupo A de Libertadores con cuatro puntos en tres partidos disputados.

¿A qué hora se reanuda Medellín vs Flamengo?

Por ahora, el compromiso permanece detenido mientras el cuerpo arbitral y los delegados de Conmebol evalúan las condiciones de seguridad y determinan si el encuentro puede continuar o si deberá darse por suspendido de manera definitiva.

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La situación genera preocupación no solo por el desarrollo deportivo del partido, sino también por las posibles consecuencias disciplinarias que podría enfrentar Independiente Medellín ante los organismos de control de la Conmebol.

Posibles sanciones al Medellín

De hecho, todo apunta a que el club antioqueño será sancionado en los próximos días, aunque todavía resta conocer si las medidas incluirán suspensión de plaza, pérdida de puntos, multas económicas o una combinación de varias sanciones, inclusive.