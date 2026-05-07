París Saint-Germain de la Ligue 1 de Francia eliminó al Bayern Múnich de Alemania de las semifinales de la siempre apasionante y competitiva de la Uefa Champions League (UCL).



Tras la eliminación del equipo bávaro, el centro delantero inglés Harry Kane, referente del plantel, rompió el silencio. El experimentado artillero lamentó de gran manera la no clasificación a la gran final del torneo.

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Palabras de Kane

“No es la noche que creíamos ayer. Estos partidos se deciden en momentos y, por desgracia, en los dos partidos de ida y vuelta no aprovechamos los nuestros lo suficiente”, expresó, sin rodeos, el exjugador del Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa.

“Orgulloso de formar parte de este equipo y club; la decepción nos acompañará por un tiempo, pero tenemos que mantenernos enfocados en terminar la temporada con fuerza, con una final aún por jugar. Gracias por el apoyo como siempre y no puedo esperar a ver a los aficionados en Berlín”, añadió.

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Kane no tuvo un buen partido

Harry Kane, a pesar de marcar gol el miércoles 6 de mayo, no tuvo un buen partido. Al atacante le faltó entrar en el engranaje del juego y esto se debe, sobre todo, a la intensa marca que le hicieron los defensas del PSG.



El jugador, de no ocurrir nada extraordinario, estará con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El delantero sería titular en el certamen.

Lucho fue figura

Siguiendo con temas del Bayern Múnich de Alemania, el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda fue la gran figura en la serie de semifinales de la Liga de Campeones de Europa.



Lucho terminó muy afectado por la eliminación del torneo. Los colombianos tenían el sueño de que su compatriota se metiera en la gran final y terminara siendo campeón. En esta oportunidad no será así, pero se espera que pronto suceda.