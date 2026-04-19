Luis Díaz es el cuarto colombiano campeón de Bundesliga, ¿quiénes la ganaron antes?

El colombiano Luis Díaz escribió una nueva página en la historia del fútbol nacional al convertirse en campeón de la Bundesliga con el Bayern Múnich.

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El conjunto bávaro aseguró el título este domingo tras su victoria frente al Stuttgart, resultado que le permitió consagrarse campeón con cuatro fechas de anticipación en la temporada.

En este compromiso, Luis Díaz volvió a ser determinante al aportar dos asistencias, confirmando su influencia en el equipo a lo largo de la campaña.

De esta manera, el extremo colombiano celebra su segundo título en el fútbol alemán -ya había ganado la Supercopa de Alemania-, y lo consigue en su temporada debut con el Bayern Múnich.

Con este logro, Díaz se convierte en el cuarto futbolista colombiano en ganar la Bundesliga, uniéndose a una lista selecta de jugadores nacionales que han dejado huella en Alemania.

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Los colombianos que han ganado la Bundesliga

El primero en lograrlo fue Adolfo 'Tren' Valencia, quien se coronó campeón en la temporada 1993-94 también con Bayern Múnich, siendo una de las figuras de la plantilla.

Años más tarde, James Rodríguez repitió la hazaña con el mismo club, consiguiendo el título en dos ocasiones: 2017-18 y 2018-19, siendo también pieza importante en ambas temporadas.

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El tercer colombiano en sumarse a esta lista fue Gustavo Puerta, quien hizo parte del plantel del Bayer Leverkusen campeón en la temporada 2023-24, aunque con participación limitada.

Ahora, Luis Díaz se suma a este grupo y ratifica su gran momento en Europa, siendo pieza clave en un Bayern Múnich que vuelve a dominar el fútbol alemán.