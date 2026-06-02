Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, estuvo muy interesado en contratar a Anthony Gordon, del Newcastle United de Inglaterra.

Barcelona ganó la carrera

Sin embargo, en una operación veloz y desleal, según muchos amantes del deporte rey, FC Barcelona de España se adelantó y terminó haciéndose con los servicios del jugador de 25 años.



Tras esta situación, el equipo que es dirigido por el belga Vincent Kompany no se quedó con los brazos cruzados y encaminó la búsqueda de otro extremo y bien, lo terminó encontrando.

El extremo que quiere Bayern

De acuerdo con Fabrizio Romano, reconocido periodista especializado en el mercado de fichajes, Bayern Múnich hará todo lo posible para contratar al atacante Ismail Saibari, quien ir milita en el PSV de la liga de los Países Bajos.

“FC Bayern inicia conversaciones con Ismael Saibari como posible nuevo extremo! Las discusiones comenzaron después de que se frustrara el acuerdo con Gordon, Saibari es valorado y está esperando para conocer el precio del PSV. Saibari, con ganas de unirse al Bayern este verano”, señaló Romano, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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¿Se concretará el fichaje?

Los próximos días y semanas serán más que importantes para conocer si la operación se termina cerrando. Bayern Múnich, desde ya, quiere seguir confeccionando una plantilla competitiva para la siguiente temporada.



Si el fichaje se concreta, es posible que se haga oficial en medio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Puede, incluso, que se anuncie tras el certamen.