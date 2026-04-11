Bayern Múnich de Luis Díaz logró récord que le da la vuelta al mundo

Este sábado 11 de abril, por la jornada número 29 de la Bundesliga, Bayern Múnich enfrentó en condición de visitante a FC Sankt Pauli. En el papel, el equipo en el que juega el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda era favorito para llevarse los tres puntos.



Y bien, lo que pintaba en el previa terminó sucediendo. El conjunto dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany goleó a su rival 5 tantos a 0. Musiala, Goretzka, Olise, Jackson y Guerreiro fueron los autores de los goles.

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Dato histórico

Más allá del triunfo, tras el juego salió a la luz un dato que pasa a ser histórico. Bayern Múnich ya suma 105 tantos en la temporada y rompe un récord propio que data del año 1971/72.



"El equipo de Vincent Kompany (40) gana 5-0 al FC St. Pauli y marca 105 goles esta temporada de la Bundesliga. El campeón alemán de récords rompe el suyo: récord de 54 años de la temporada 1971/72. En ese momento, el conjunto estrella de la leyenda del entrenamiento Udo Lattek (†80) anotó 101 goles", reseñó Bild, medio alemán.

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Reacción de la prensa alemana

"Kimmich (minuto 53) lanza un tiro libre desde la derecha al área. St. Paulis Ritzka extiende involuntariamente el balón al segundo palo. Allí, Goretzka remató de volea con la zurda el balón a la red: 2-0, su tercer gol de la temporada. El centrocampista central dejará el club libre este verano después de ocho años, tras haber perdido su lugar en el doble seis ante Aleksandar Pavlović con Kompany", añadió.



Bayern Múnich, sin lugar a dudas, tiene uno de los mejores ataques del fútbol mundial. El colombiano Luis Díaz hace parte del mismo y con muy buenos números, aunque este sábado no fue titular.

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Lucho fue suplente

El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal entró en la etapa complementaria. Kompany le habría dado descanso al extremo izquierdo pensando en el duelo contra Real Madrid de España.



El compromiso en cuestión corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. En el mítico y conocido estadio Santiago Bernabéu, Bayern Múnich ganó 2 goles a 1 y Luis Díaz marcó una de las dianas del cotejo.



Mantener la diferencia contra un equipo como el español no será un trabajo sencillo, pero la escuadra teutona se aferra a su buen juego y al apoyo de su gente para meterse en las semifinales.