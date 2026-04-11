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Tabla de posiciones de la Bundesliga tras el triunfo de Bayern sobre St Pauli: Lucho se acerca al título

Luis Díaz ya ha sido campeón en Colombia, Portugal e Inglaterra y agregaría Alemania a su palmarés.
Daniel Zabala
Luis Díaz.
Luis Díaz. // @FCBayernEN

Bayern Múnich quedó muy cerca de asegurar un nuevo título de la Bundesliga, después de derrotar este sábado 11 de abril a St Pauli con marcador de 5-0 en partido válido por la fecha 29.

El gigante de Baviera se benefició de la derrota que sufrió Borussia Dortmund ante Bayer Leverkusen, ya que se podría consagrar campeón en la próxima jornada.

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¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga?

Para alzarse con el título en la fecha 30 de la Bundesliga, Bayern Múnich deberá derrotar al Stuttgart y esperar que Borussia Dortmund no supere al Hoffenheim.

Antes de la jornada, el equipo del colombiano Luis Díaz registra 76 unidades, mientras que Dortmund quedó con 64.

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Tabla de posiciones de la Bundesliga.

1. Bayern Múnich - 76 puntos

2. Borussia Dortmund - 64 puntos

3. Leipzig - 56 puntos

4. Stuttgart - 53 puntos

5. Bayer Leverkusen - 52 puntos

6. Hoffenheim - 51 puntos

7. Frankfurt - 42 puntos

8. Friburgo - 37 puntos

9. Mainz - 33 puntos

10. Augsburgo - 33 puntos

11. Unión Berlín - 32 puntos

12. Hamburgo - 31 puntos

13. Monchengladbach - 30 puntos

14. Werder Bremen - 28 puntos

15. Colonia - 27 puntos

16. St Pauli - 25 puntos

17. Wolfsburgo - 21 puntos

18. Heidenheim - 19 puntos

Luis Díaz va por su segundo título con Bayern Múnich

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Luis Díaz podría celebrar en los próximos días su segundo título como jugador de Bayern Múnich.

El colombiano ya agregó a su palmarés la Supercopa de Alemania.

En caso de conquistar la Bundesliga, Luis Díaz sería campeón de la primera división de Colombia (Junior), Portugal (Porto), Inglaterra (Liverpool) y Alemania (Bayern Múnich).

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