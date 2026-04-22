[VIDEO] Luis Díaz sigue intratable: golazo con Bayern para sellar la clasificación a una nueva final

Bayern Múnich sigue dando de qué hablar en la temporada con un Luis Fernando Díaz intratable, al igual que Harry Kane que aportaron para sellar la victoria y la clasificación en la semifinal de la DFB Pokal frente al Bayer Leverkusen. Parecía que la anotación del colombiano no iba a llegar y, de manera agónica, ese gol fue válido para aumentar la ventaja.

Harry Kane rompió los ceros en la primera parte con un gol típico del inglés que suma otra diana para su historial goleador como jugador bávaro. Luego, en el último segundo de los 90 minutos, ‘Lucho’ picó la pelota por encima de Mark Flekken para marcar otra anotación.

Este gol de Luis Díaz eleva su idilio con las anotaciones sumando 25 goles desde que llegó al Bayern Múnich. Ya mejoró considerablemente sus anteriores números en anteriores temporadas en Portugal e Inglaterra y ahora tendrá la oportunidad de sumar otro título desde su llegada a Alemania.

LUIS DÍAZ Y SU GOLAZO EN LA DFB POKAL ANTE EL BAYER LEVERKUSEN

En el andar del compromiso, Luis Díaz tuvo una faceta más de asistente que de goleador. No tuvo muchas opciones de romper el arco del Bayer Leverkusen, más allá de un disparo en el segundo tiempo entrando solo al área, rematando para el lucimiento de Mark Flekken al córner.

Minutos más tarde, cuando el juego llegaba a su final, una habilitación de Kim Min-jae para Leon Goretzka dejó a la defensa del Bayer Leverkusen completamente partida. Goretzka, antes de entrar al área asistió a Luis Díaz que estaba perfectamente habilitado y un remate englobando la pelota por encima de Mark Flekken.

Infortunadamente, el gol de Luis Díaz en primera instancia había sido anulado por el juez de línea que vio que el colombiano estaba adelantado. Sin embargo, si bien ‘Lucho’ estaba en fuera de lugar cuando la jugada inició, en el momento en el que Leon Goretzka toma la pelota y lo asiste, el guajiro está en la misma línea del balón.

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Tras la incertidumbre, y, mientras Luis Díaz renegaba en varias ocasiones afirmando que era gol válido, el juez central explicó que, evidentemente, el colombiano partió en buena posición cuando definió.

LAS ESTADÍSTICAS DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

Desde que Luis Díaz llegó a Alemania, no solo mejoró notablemente sus números como goleador y asistente, pues, el colombiano debutó en la final de la Supercopa de Alemania enfrentando a Stuttgart, partido en el que anotó su primer tanto con la camiseta bávara.

Luis Fernando Díaz ya suma 44 partidos como jugador del Bayern Múnich. El guajiro cuenta con 25 anotaciones y 17 asistencias en lo que va de su trayectoria con el equipo bávaro. Unas cifras que superaron lo esperado, pues, Harry Kane sí había presupuestado que ‘Lucho’ iba a superar su mejor temporada con el Liverpool cuando marcó 17 goles en 50 partidos.

LOS TÍTULOS DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH: PELEA POR DOS MÁS

Luis Díaz no ha dejado de marcar goles y de pelear por conseguir títulos. Su primero fue en la Supercopa de Alemania superando al Stuttgart. De manera anticipada, y, como es habitual con el Bayern Múnich, los ‘bávaros’ no tuvieron problemas para quedarse con la Bundesliga.

Ya Luis Díaz sabe lo que es ganar dos títulos, pero en esta campaña le quedan dos oportunidades más. Bayern Múnich selló la clasificación para la final de la DFB Pokal en una competencia que esperar por el ganador de la llave entre Friburgo y Stuttgart.

Sin embargo, el objetivo más grande que tiene Luis Díaz con el Bayern Múnich es quedarse con su primera UEFA Champions League, competencia en la que están en semifinales y deberán superar al actual campeón, el Paris Saint-Germain. En caso de llegar a la final esperarán rival que saldrá del Arsenal vs Atlético de Madrid.