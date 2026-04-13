El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda pasa por un gran momento en Bayern Múnich de Alemania, pero el equipo teutón tiene en sus planes traerle competencia de cara a la siguiente temporada.



El inglés Anthony Gordon, de apenas 25 años y que milita en Newcastle United F. C., sería el elegido para reforzar el conjunto que es dirigido por el exjugador belga Vincent Jean Mpoy Kompany.

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Gordon, el hombre que quiere Bayern

“El FC Bayern está considerando seriamente un movimiento por Anthony #Gordon. El de 25 años es actualmente el candidato preferido para el ala izquierda como suplente y competidor de Luis Díaz”, reveló el periodista Florian Plettenberg, especializado en el mercado de fichajes.



“Gordon ha sido informado. Ya han tenido lugar conversaciones concretas, aunque los clubes aún no están en contacto. #NUFC quiere retenerlo”, añadió, en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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El reto de Lucho

Si Gordon llega al Bayern Múnich después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, Lucho, que estará con la tricolor en el certamen orbital, tendrá que mantener un gran nivel.



El nivel del exjugador del Porto de Portugal y Junior de Barranquilla ha sido muy bueno en Bayern Múnich y si Gordon actualmente estuviera en la escuadra bávara, sería suplente del colombiano.

Gordon...

Pero eso no quita que Luis Fernando deba seguir con las pilas puestas. De igual manera, habrá que esperar para conocer si en el siguiente mercado de fichajes en el fútbol europeo se termina concretando el traspaso.



Anthony Gordon es un jugador bastante talentoso. No tiene problemas para ser profundo gracias a su velocidad y, si el contexto le favorece, también tiene la posibilidad de crear juego.