Calendario y fixture del Grupo F del Mundial 2026

La cuenta regresiva del Mundial de 2026 empieza a tomar forma con menos de 30 días para vivir un evento histórico con 48 selecciones y con tres sedes anfitriones para llevar todas las emociones del torneo más importante a nivel de países. Se paralizará el mundo con poco más de un mes en busca de la gloria.

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Por el Grupo F, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez buscarán sellar la clasificación en Estados Unidos, Canadá y México. Los suecos no tuvieron un buen desempeño en las Eliminatorias Europeas quedando últimas en su zona, y sellaron el paso gracias al repechaje por la Liga de Naciones.

Europa da esa opción para las selecciones que no la pasan bien en las clasificatorias del Mundial. Suecia no pudo ser protagonista quedando en la última plaza de su grupo, pero, gracias a la Liga de Naciones le dieron la oportunidad de jugar la repesca. Eliminaron a Ucrania y luego superaron a Polonia de Robert Lewandowski para sellar el paso a la Copa del Mundo.

ASÍ SE JUGARÁ EL GRUPO F DEL MUNDIAL 2026

Las miradas estarán puestas en Países Bajos y Japón como las dos selecciones que llegan en mejor momento para afrontar la Copa del Mundo. Los neerlandeses quieren ser protagonistas, mientras que los japoneses buscarán llegar a fases definitivas como ha sido constante en las últimas ediciones.

En 2022, Países Bajos clasificó primero de su grupo, llegó a octavos de final superando a Estados Unidos con un 3-1 y en cuartos de final no pudo superar a Argentina perdiendo en penales. Los argentinos terminaron siendo los campeones frente a Francia.

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Túnez quedó tercera en la fase de grupos del Mundial 2022 contra Francia, Australia y Dinamarca. Mientras tanto, Japón clasificó liderando un grupo difícil con España, Alemania y Costa Rica. En octavos de final enfrentaron a Croacia, igualaron a un tanto y perdieron en penales.

Las emociones del Grupo F tendrán a Estados Unidos y México como protagonistas. Las sedes serán, Dallas, Houston, Kansas City, Houston y Monterrey.

FECHA 1

14 de junio

Países Bajos vs Japón | 3:00 P.M. | AT&T Stadium, Arlington

Suecia vs Túnez | 9:00 P.M. | Estadio BBVA Bancomer, Monterrey

FECHA 2

20 de junio

Países Bajos vs Suecia | 12:00 P.M. | NRG Stadium, Houston

Túnez vs Japón | 11:00 P.M. | Estadio BBVA Bancomer, Monterrey

FECHA 3

25 de junio

Japón vs Suecia | 6:00 P.M. | AT&T Stadium, Arlington

Túnez vs Países Bajos | 6:00 P.M. | Arrowhead Stadium, Kansas City

¿CUÁNDO INICIA EL MUNDIAL 2026 Y CUÁNDO DEBUTA EL GRUPO E?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el jueves 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas. El juego será México vs Sudáfrica.

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Por su parte, como ya se dijo anteriormente, los primeros partidos del Grupo E entre Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez será el domingo 14 de junio con vibrantes duelos de por medio que dará de qué hablar.