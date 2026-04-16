De cara a la siguiente temporada, Bayern Múnich de Alemania estaría muy interesado en fichar a otro extremo izquierdo, pero que sea suplente y le compita al colombiano Luis Díaz.



El guajiro, si la gestión se concreta, seguiría siendo titular, pero no podría bajar el nivel. El jugador del que se habla es Anthony Gordon, quien tiene 25 años y viste los colores del Newcastle United F. C. de Inglaterra.



El precio estimado del futbolista está entre los 60 y 70 millones de euros, por lo que si Bayern Múnich lo quiere fichar, tendrá que soltar ese tremendo dineral. Si la postura de Gordon es positiva, el conjunto bávaro estaría dispuesto a realizar la gestión.

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Gordon es el elegido

“Anthony #Gordon es actualmente el principal objetivo del FC Bayern para la banda izquierda. El costo estimado actual de la transferencia para un movimiento en verano es de 60-70 millones de euros”, afirma el periodista Florian Plettenberg, especializado en el mercado de fichajes.



“Bayern está listo para invertir esa cantidad si Gordon acepta. Ahora depende en gran medida de Gordon, mientras que Bayern, liderado por Eberl/Freund, mantiene abiertas opciones alternativas”, añadió, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Una competencia fuerte

Habrá que esperar para conocer qué sucede con Gordon y Bayern Múnich. Lo único cierto es que el inglés deberá hacer un trabajo muy fuerte para quitarle la titularidad a Luis Fernando Díaz Marulanda.



El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal mantiene buenos números con Bayern Múnich y fue una de las figuras en la clasificación del equipo a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, tras eliminar el miércoles 15 de abril al Real Madrid en cuartos.

Palabras de Lucho

Lucho habló tras el juego sobre el juego y el gol que anotó. “Está en el top tres. Si no es que es el número uno de mi carrera, no sé. Creo que este ha sido uno de los que más me han gustado y más significado tiene por el tramo, porque era este partido, en ese momento supercomplicado y que necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda”, afirmó.



“Sí, yo creo que antes de eso veníamos cargando un poco con el partido, ya movíamos más la pelota y generábamos muchas más ocasiones. Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en este tipo de partidos, y pienso que hizo un buen partido. Nosotros, tratando de moverla y buscar la mejor opción con la movilidad y todos los jugadores que tenemos para llegar al gol, creo que lo logramos y, obviamente, la expulsión de ellos también anímicamente nos levanta y dijimos: ’Aquí tiene que ser’, es el momento y, bueno, se dio así de esa manera”, agregó sobre la expulsión de un jugador rival.



Al final, la estrella de la Selección Colombia de Mayores opinó sobre la posibilidad de ganar la Uefa Champions League con Bayern Múnich. El trabajo no va a ser fácil, pero tampoco será imposible.



“Estamos muy enfocados en lo que queremos, en el objetivo claro, que es llegar hasta el último partido. Para nosotros es lo más importante, tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con un final feliz, así que nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido, y luego pensaremos también en el PSG”, terminó.